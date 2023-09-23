Лукич: Сделали выводы из предыдущих поражений и исправили ошибки

Главный тренерподвёл итоги игры с казанскимв рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ (86:82).

«Наша главная цель на эту игру была сделать выводы из предыдущих поражений, исправить свои ошибки и сделать шаг вперёд. Совсем недавно к нам пришёл новый игрок, и прошедшую неделю мы потратили на то, чтобы встроить его в игру. Есть вероятность, что завтра он сыграет.

В этом матче было много эпизодов, когда нам помогла удача, а я не люблю рассчитывать только на удачу. В первую очередь должны быть правильные решения на площадке.

О планах на этот сезон давайте поговорим чуть позже. В Лиге ВТБ в этом году много качественных команд, будет очень серьёзная конкуренция, я уверен», — приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».