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    Лукич: Сделали выводы из предыдущих поражений и исправили ошибки

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС Нижний Новгород
    Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич подвёл итоги игры с казанским УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ (86:82).

    Зоран Лукич
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    Зоран Лукич

    «Наша главная цель на эту игру была сделать выводы из предыдущих поражений, исправить свои ошибки и сделать шаг вперёд. Совсем недавно к нам пришёл новый игрок, и прошедшую неделю мы потратили на то, чтобы встроить его в игру. Есть вероятность, что завтра он сыграет.

    В этом матче было много эпизодов, когда нам помогла удача, а я не люблю рассчитывать только на удачу. В первую очередь должны быть правильные решения на площадке.

    О планах на этот сезон давайте поговорим чуть позже. В Лиге ВТБ в этом году много качественных команд, будет очень серьёзная конкуренция, я уверен», — приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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