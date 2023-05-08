Перасович: Считаю, что сыграли не лучшим образом

Главный тренер баскетбольного клубапрокомментировал победу команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с(79:76).

«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. Сегодня мы боролись на протяжении всего матча. При этом считаю, что сыграли не лучшим образом. На протяжении большей части встречи соперник контролировал игру, но мы не сдавались. Много ошибались и нервничали, однако в концовке стали жестче защищаться.

Сделали 17 перехватов и совершили 17 подборов под чужим щитом, что стало ключевым фактором успеха. Сегодня мы одержали очень важную победу и сравняли счет в серии. Наши соперники доказывают свой высокий уровень и демонстрируют, почему им удалось обыграть в полуфинале такую сильную команду, как ЦСКА», — цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Таким образом, счет в серии стал ничейный — 1:1. Третий матч пройдет 11 мая в Краснодаре, начало — 19.30 мск.