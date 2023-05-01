Карри — автор уникального рекорда в плей-офф НБА

«Голден Стэйт» на выезде победил «Сакраменто» в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА со счетом 120:100 (30:31, 26:27, 35:23, 29:19).

Самым результативным в составе победителей был Стефен Карри, набравший 50 очков. Таким образом Карри стал первым в истории НБА, кто набрал 50 очков в 7-м матче серии плей-офф. Ранее 48 очков набрал Кевин Дюрант в седьмом матче серии с «Милуоки» в 2021 году.

Также Карри стал вторым игроком в возрасте 35 лет и старше, набравшим 200 очков в серии плей-офф, присоединившись к легендарному Майклу Джордану, который это сделал в 1998 году как в финале конференции, так и в финале НБА.

«Голден Стэйт» выиграл серию со счетом 4-3. Во втором раунде действующий чемпион НБА сыграет с «Лейкерс».