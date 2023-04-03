«Лейкерс» победили «Хьюстон», «Голден Стэйт» проиграл «Денверу»

В составе победителей Энтони Дэвис набрал 40 очков. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 18 очков, 10 подборов и 11 передач.
У хозяев самым результативным стал Джейлен Грин — 24 очка.
«Лейкерс» занимают восьмое место в таблице Западной конференции, а «Хьюстон» идет последним.
Лидер сезона «Милуоки» победил «Филадельфию» со счетом 117:104 (41:26, 28:27, 27:29, 21:22).
Греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов.
«Денвер» на своей площадке обыграл действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт» — 112:110 (26:36, 32:25, 31:26, 23:23).
Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Майкл Портер, который набрал 29 очков. Лидер гостей Стефен Карри завершил встречу с 21 очком в активе.
Остальные результаты дня:
«Атланта» — «Даллас» — 132:130 OT (37:29, 33:37, 24:25, 29:32, 9:7)
«Оклахома» — «Финикс» — 118:128 (27:27, 28:42, 34:29, 29:30)
«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 118:109 (34:31, 19:30, 33:18, 32:30)
«Орландо» — «Детройт» — 128:102 (34:29, 29:15, 28:24, 37:34)
«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 134:142 OT (30:32, 28:31, 34:33, 31:27, 11:19)
«Чикаго» — «Мемфис» — 128:107 (25:36, 28:32, 40:16, 35:23)
«Миннесота» — «Портленд» — 105:107 (29:31, 33:25, 24:26, 19:25)
«Бруклин» — «Юта» — 111:110 (30:17, 23:25, 32:26, 26:42)
«Кливленд» — «Индиана» — 115:105 (28:28, 31:33, 27:26, 29:18)