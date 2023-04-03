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    «Лейкерс» победили «Хьюстон», «Голден Стэйт» проиграл «Денверу»

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    «Лейкерс» победили «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 134:109 (35:21, 35:39, 31:23, 33:26).

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    В составе победителей Энтони Дэвис набрал 40 очков. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 18 очков, 10 подборов и 11 передач.

    У хозяев самым результативным стал Джейлен Грин — 24 очка.

    «Лейкерс» занимают восьмое место в таблице Западной конференции, а «Хьюстон» идет последним.

    Лидер сезона «Милуоки» победил «Филадельфию» со счетом 117:104 (41:26, 28:27, 27:29, 21:22).

    Греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов.

    «Денвер» на своей площадке обыграл действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт» — 112:110 (26:36, 32:25, 31:26, 23:23).

    Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Майкл Портер, который набрал 29 очков. Лидер гостей Стефен Карри завершил встречу с 21 очком в активе.

    Остальные результаты дня:

    «Атланта» — «Даллас» — 132:130 OT (37:29, 33:37, 24:25, 29:32, 9:7)
    «Оклахома» — «Финикс» — 118:128 (27:27, 28:42, 34:29, 29:30)
    «Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 118:109 (34:31, 19:30, 33:18, 32:30)
    «Орландо» — «Детройт» — 128:102 (34:29, 29:15, 28:24, 37:34)
    «Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 134:142 OT (30:32, 28:31, 34:33, 31:27, 11:19)
    «Чикаго» — «Мемфис» — 128:107 (25:36, 28:32, 40:16, 35:23)
    «Миннесота» — «Портленд» — 105:107 (29:31, 33:25, 24:26, 19:25)
    «Бруклин» — «Юта» — 111:110 (30:17, 23:25, 32:26, 26:42)
    «Кливленд» — «Индиана» — 115:105 (28:28, 31:33, 27:26, 29:18)

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