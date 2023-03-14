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    «Бостон» проиграл «Хьюстону», «Милуоки» победил «Сакраменто»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Финикс Санз Сакраменто Кингз Милуоки Бакс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Атланта Хоукс Миннесота Тимбервулвз Юта Джаз Майами Хит Даллас Маверикс Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Бостон Селтикс
    «Хьюстон» на своей площадке победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:109 (31:29, 31:26, 23:25, 26:29).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным в составе победителей был Джейлен Грин, набравший 28 очков.

    У «Селтикс» больше всех набрал Джейлен Браун — 43 очка.

    «Милуоки» на выезде обыграл «Сакраменто» — 133:124 (27:32, 26:30, 37:25, 43:27).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, набравший 46 очков.

    Центровой хозяев Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — на его счету 23 очка, 17 подборов и 15 передач.

    «Милуоки» прервал серию «Сакраменто» из трех побед подряд и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Кингз» идут третьими на «Западе».

    Другие результаты:

    «Даллас» — «Мемфис» — 88:104 (25:29, 25:20, 21:36, 17:19)
    «Майами» — «Юта» — 119:115 (33:26, 23:31, 34:33, 29:25)
    «Атланта» — «Миннесота» — 115:136 (29:40, 23:36, 33:30, 30:30)
    «Детройт» — «Индиана» — 117:97 (38:20, 29:29, 24:19, 26:29)
    «Голден Стэйт» — «Финикс» — 123:112 (43:21, 32:37, 23:30, 25:24)

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