«Бостон» проиграл «Хьюстону», «Милуоки» победил «Сакраменто»

Самым результативным в составе победителей был Джейлен Грин, набравший 28 очков.
У «Селтикс» больше всех набрал Джейлен Браун — 43 очка.
«Милуоки» на выезде обыграл «Сакраменто» — 133:124 (27:32, 26:30, 37:25, 43:27).
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, набравший 46 очков.
Центровой хозяев Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — на его счету 23 очка, 17 подборов и 15 передач.
«Милуоки» прервал серию «Сакраменто» из трех побед подряд и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Кингз» идут третьими на «Западе».
Другие результаты:
«Даллас» — «Мемфис» — 88:104 (25:29, 25:20, 21:36, 17:19)
«Майами» — «Юта» — 119:115 (33:26, 23:31, 34:33, 29:25)
«Атланта» — «Миннесота» — 115:136 (29:40, 23:36, 33:30, 30:30)
«Детройт» — «Индиана» — 117:97 (38:20, 29:29, 24:19, 26:29)
«Голден Стэйт» — «Финикс» — 123:112 (43:21, 32:37, 23:30, 25:24)