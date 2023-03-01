ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданПочеттино, Зидан и еще четыре тренера для «Челси» на случай увольнения Поттера
  • 11:44
    • УЕФА пригласил Россию на турнир развития для девушек до 17 лет
  • 11:13
    • Дзюба о сборной: Зовут всех подряд, не выигрывают, а потом говорят, что это неважные матчи
  • 10:38
    • Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро
  • 10:11
    • Стало известно, почему Захарян не перешел в «Галатасарай»
  • 00:57
    • «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бристоль Сити»
    Все новости спорта

    «Милуоки» одержал 15 победу подряд, «Лейкерс» уступили «Мемфису»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Миннесота Тимбервулвз Голден Стэйт Уорриорз Портленд Трэйл Блэйзерс Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс Даллас Маверикс Индиана Пэйсерс Хьюстон Рокетс Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс Милуоки Бакс Атланта Хоукс Вашингтон Уизардс Чикаго Буллз Торонто Рэпторс
    «Бруклин» на своей площадке проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Яннис Адетокунбо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо

    Встреча завершилась поражением «Нетс» со счетом 104:118 (34:22, 28:30, 23:39, 19:27).

    Самым результативным игроком в составе обеих команд стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл (33 очка, 15 подборов). У «Нетс» 31 балл в активе Майлза Бриджеса.

    Отметим, что «Милуоки» одержал 15 победу подряд.

    В другом матче «Лейкерс» уступили «Мемфису» со счетом 109:121 (22:26, 27:20, 35:47, 25:28).

    Лидер победителей Джа Морант оформил трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 10 передач.

    Форвард «озерников» Энтони Дэвис отметился дабл-даблом (28 баллов и 19 подборов).

    Остальные результаты игрового дня:

    «Торонто» — «Чикаго» — 104:98 (24:23, 20:23, 26:26, 34:26)
    «Атланта» — «Вашингтон» — 116:119 (27:27, 29:25, 34:33, 26:34)
    «Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 117:123 (38:44, 28:27, 21:22, 30:30)
    «Хьюстон» — «Денвер» — 112:133 (30:41, 24:33, 30:32, 28:27)
    «Даллас» — «Индиана» — 122:124 (33:31, 26:38, 39:37, 24:18)
    «Юта» — «Сан-Антонио» — 94:102 (30:32, 18:18, 25:21, 21:31)
    «Голден Стэйт» — «Портленд» — 123:105 (27:41, 21:24, 39:17, 36:23)
    «Клипперс» — «Миннесота» — 101:108 (33:26, 23:32, 19:28, 26:22)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «МЮ» «хлопнет» «Вест Хэм» и продлит серию побед
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Вернется ли «Ливерпуль» к победам?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Марсель — Анси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Фриц — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Медведев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •