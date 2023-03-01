«Милуоки» одержал 15 победу подряд, «Лейкерс» уступили «Мемфису»

Встреча завершилась поражением «Нетс» со счетом 104:118 (34:22, 28:30, 23:39, 19:27).
Самым результативным игроком в составе обеих команд стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл (33 очка, 15 подборов). У «Нетс» 31 балл в активе Майлза Бриджеса.
Отметим, что «Милуоки» одержал 15 победу подряд.
В другом матче «Лейкерс» уступили «Мемфису» со счетом 109:121 (22:26, 27:20, 35:47, 25:28).
Лидер победителей Джа Морант оформил трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 10 передач.
Форвард «озерников» Энтони Дэвис отметился дабл-даблом (28 баллов и 19 подборов).
Остальные результаты игрового дня:
«Торонто» — «Чикаго» — 104:98 (24:23, 20:23, 26:26, 34:26)
«Атланта» — «Вашингтон» — 116:119 (27:27, 29:25, 34:33, 26:34)
«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 117:123 (38:44, 28:27, 21:22, 30:30)
«Хьюстон» — «Денвер» — 112:133 (30:41, 24:33, 30:32, 28:27)
«Даллас» — «Индиана» — 122:124 (33:31, 26:38, 39:37, 24:18)
«Юта» — «Сан-Антонио» — 94:102 (30:32, 18:18, 25:21, 21:31)
«Голден Стэйт» — «Портленд» — 123:105 (27:41, 21:24, 39:17, 36:23)
«Клипперс» — «Миннесота» — 101:108 (33:26, 23:32, 19:28, 26:22)