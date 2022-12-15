«Голден Стэйт» уступил «Индиане», «Клипперс» обыграли «Миннесоту»

на своей площадке обыгралив матче регулярного чемпионата НБА — 99:88 (19:21, 19:22, 29:22, 32:23).

В составе победителей самым результативным игроком стал Кавай Леонард, набравший 19 очков.

У «Миннесоты» больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (19 очков).

«Клипперс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Миннесота» располагается на 11-й строчке.

В другом матче «Индиана» на своем паркете переиграла «Голден Стэйт» со счетом 125:119 (27:26, 47:28, 19:33, 32:32).

Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский разыгрывающий Тайрис Халибертон, набравший 29 очков, сделавший четыре подбора и шесть передач.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 38 очков, семь подборов и такое же количество передач.

Остальные результаты игрового дня:

«Орландо» — «Атланта» — 135:124 (50:22, 26:40, 29:32, 30:30)

«Шарлотт» — «Детройт» — 134:141 OT (33:35, 36:38, 28:34, 30:20, 7:14)

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 120:128 OT (28:29, 27:35, 33:28, 29:25, 3:11)

«Торонто» — «Сакраменто» — 123:124 (31:23, 31:36, 32:29, 29:36)

«Оклахома-Сити» — «Майами» — 108:110 (31:31, 21:33, 32:22, 24:24)

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 112:128 (28:39, 29:34, 32:24, 23:31)

«Даллас» — «Кливленд» — 90:105 (19:26, 22:34, 27:23, 22:22)

«Денвер» — «Вашингтон» — 141:128 (38:31, 34:36, 30:28, 39:33)