ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПочему вылетела Бразилия, и кто виноват
  • 23:55
    • Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко
  • 19:27
    • СМИ: Роналду замечен на базе «Реала»
  • 17:30
    • Дешам посадил Павара на скамейку из-за невыполнения игрового задания
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» уступил «Индиане», «Клипперс» обыграли «Миннесоту»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс Вашингтон Уизардс Даллас Маверикс Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Спёрс Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер Майами Хит Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз Чикаго Буллз Нью-Йорк Никс Шарлотт Хорнетс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Голден Стэйт Уорриорз Орландо Мэджик Атланта Хоукс
    «Клипперс» на своей площадке обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:88 (19:21, 19:22, 29:22, 32:23).

    Стефен Карри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефен Карри

    В составе победителей самым результативным игроком стал Кавай Леонард, набравший 19 очков.

    У «Миннесоты» больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (19 очков).

    «Клипперс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Миннесота» располагается на 11-й строчке.

    В другом матче «Индиана» на своем паркете переиграла «Голден Стэйт» со счетом 125:119 (27:26, 47:28, 19:33, 32:32).

    Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский разыгрывающий Тайрис Халибертон, набравший 29 очков, сделавший четыре подбора и шесть передач.

    Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 38 очков, семь подборов и такое же количество передач.

    Остальные результаты игрового дня:

    «Орландо» — «Атланта» — 135:124 (50:22, 26:40, 29:32, 30:30)
    «Шарлотт» — «Детройт» — 134:141 OT (33:35, 36:38, 28:34, 30:20, 7:14)
    «Чикаго» — «Нью-Йорк» — 120:128 OT (28:29, 27:35, 33:28, 29:25, 3:11)
    «Торонто» — «Сакраменто» — 123:124 (31:23, 31:36, 32:29, 29:36)
    «Оклахома-Сити» — «Майами» — 108:110 (31:31, 21:33, 32:22, 24:24)
    «Сан-Антонио» — «Портленд» — 112:128 (28:39, 29:34, 32:24, 23:31)
    «Даллас» — «Кливленд» — 90:105 (19:26, 22:34, 27:23, 22:22)
    «Денвер» — «Вашингтон» — 141:128 (38:31, 34:36, 30:28, 39:33)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В очередном очном матче с Финляндией Чехия стащит победу
  • Финляндия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Домашний Евротур Швейцария начнет с набора очков
  • Швейцария — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Порту» без проблем добьется своего
  • «Порту» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Порту — Визела
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тенерифе — ФК Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Лидс — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рома — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Валенсия — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •