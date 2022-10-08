ЦСКА разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ, «Зенит» одолел «Парму»

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 21 очко.
У белорусской команды отличился Дарол Эрнандес-Зиненко, в активе которого 14 очков.
ЦСКА одержал вторую победу подряд на старте сезона-2022/23. Следующий матч красно-синие проведут 13 октября на выезде против «Локомотива-Кубани».
«Минск» потерпел поражения в обоих матчах в начале нынешнего сезона. Третью игру белорусская команда проведет на выезде против МБА 12 октября.
Пермская «Парма» на своей площадке проиграла петербургскому «Зениту» со счетом 60:65 (16:9, 18:18, 13:19, 13:19).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.
В следующем матче чемпионата «Зенит» встретится с «Автодором» на своей площадке (14 октября), а «Парма» отправится в гости к «Астане» (13 октября).