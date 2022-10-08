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    ЦСКА разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ, «Зенит» одолел «Парму»

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Зенит Парма
    Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ разгромил «Минск» — 107:63 (27:21, 29:19, 25:17, 26:6).

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 21 очко.

    У белорусской команды отличился Дарол Эрнандес-Зиненко, в активе которого 14 очков.

    ЦСКА одержал вторую победу подряд на старте сезона-2022/23. Следующий матч красно-синие проведут 13 октября на выезде против «Локомотива-Кубани».

    «Минск» потерпел поражения в обоих матчах в начале нынешнего сезона. Третью игру белорусская команда проведет на выезде против МБА 12 октября.

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    Пермская «Парма» на своей площадке проиграла петербургскому «Зениту» со счетом 60:65 (16:9, 18:18, 13:19, 13:19).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

    В следующем матче чемпионата «Зенит» встретится с «Автодором» на своей площадке (14 октября), а «Парма» отправится в гости к «Астане» (13 октября).

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