УНИКС разгромил «Автодор» в первом матче четвертьфинальной серии, «Зенит» победил «Енисей»

«Зенит» — «Енисей» Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал О Джей Мэйо, набравший 16 очков.
В составе гостей паркета дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов на свой счёт записал Никита Михайловский.
Следующая игра пройдет также в Казани и состоится 25 апреля. Напомним, что серия играется до трех побед.
В другом четвертьфинале «Зенит» одержал домашнюю победу над красноярским «Енисеем» — 104:55 (33:11, 26:13, 23:18, 22:13).
Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Сергей Карасев, набравший 19 очков. У «Енисея» больше всех очков набрал Григорий Мотовилов — 18.
Следующий матч серии до трех побед также пройдет в Питере и состоится 25 апреля.