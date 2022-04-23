УНИКС разгромил «Автодор» в первом матче четвертьфинальной серии, «Зенит» победил «Енисей»

Казанскийв первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ одержал домашнюю победу над саратовским— 106:76 (23:18, 33:22, 25:21, 25:15).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал О Джей Мэйо, набравший 16 очков.

В составе гостей паркета дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов на свой счёт записал Никита Михайловский.

Следующая игра пройдет также в Казани и состоится 25 апреля. Напомним, что серия играется до трех побед.

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В другом четвертьфинале «Зенит» одержал домашнюю победу над красноярским «Енисеем» — 104:55 (33:11, 26:13, 23:18, 22:13).

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Сергей Карасев, набравший 19 очков. У «Енисея» больше всех очков набрал Григорий Мотовилов — 18.

Следующий матч серии до трех побед также пройдет в Питере и состоится 25 апреля.