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    «Нью-Орлеан» обыграл «Клипперс» и пробился в плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс
    «Нью-Орлеан» переиграл «Клипперс» в матче плей-инн НБА — 105:101 (30:22, 26:24, 18:38, 31:17).

    Трей Янг
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    Трей Янг

    Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 30 очков.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Реджи Джексон, набравший 27 очков.

    Благодаря победе «Пеликанс» пробились в плей-офф.

    В другой игре «Кливленд» уступил «Атланте» со счетом 107:101 (36:25, 25:26, 23:33, 17:23).

    Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, набравший 38 очков. У «Кавальерс» больше всех набрал Лаури Маркканен — 26 очков.

    Эта победа позволила «Атлантн» выйти в плей-офф НБА.

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