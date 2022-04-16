«Нью-Орлеан» обыграл «Клипперс» и пробился в плей-офф НБА

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 30 очков.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Реджи Джексон, набравший 27 очков.
Благодаря победе «Пеликанс» пробились в плей-офф.
В другой игре «Кливленд» уступил «Атланте» со счетом 107:101 (36:25, 25:26, 23:33, 17:23).
Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, набравший 38 очков. У «Кавальерс» больше всех набрал Лаури Маркканен — 26 очков.
Эта победа позволила «Атлантн» выйти в плей-офф НБА.