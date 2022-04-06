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    «Лейкерс» лишились шансов на выход в плей-ин

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Юта Джаз Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс Миннесота Тимбервулвз Вашингтон Уизардс Орландо Мэджик Кливленд Кавальерс Шарлотт Хорнетс Майами Хит Чикаго Буллз Милуоки Бакс Бруклин Нетс Хьюстон Рокетс Филадельфия Сиксерс Индиана Пэйсерс Атланта Хоукс Торонто Рэпторс
    «Финикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Лейкерс» со счетом 121:110 (28:31, 35:27, 35:22, 23:30).

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 32 очка. У проигравших 28 очков заработал Рассел Уэстбрук.

    «Санз» одержали 63-ю победу в нынешнем сезоне и установили рекорд клуба по числу побед в регулярном чемпионате.

    «Финикс» гарантировал себе первое место в таблице Западной конференции, команда одержала 63 победы и проиграла 16 матчей.

    Отметим, что рекордная победа «Финикса» лишила «Лейкерс» шансов на попадание в плей-офф или плей-ин по итогам этого сезона. Команда из Лос-Анджелеса не сможет подняться выше 11-го места в таблице Западной конференции.

    В другой игре «Торонто» обыграл «Атланту» со счетом 118:108 (27:31, 29:21, 33:31, 29:25).

    Самым результативным на паркете стал форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов.

    «Торонто» с 46 победами расположился на пятом месте в Восточной конференции и обеспечил себе выход в плей-офф. «Атланта» с 41 победой — на восьмой строчке.

    Другие результаты дня:

    «Индиана» — «Филадельфия» — 122:131 (31:33, 28:49, 40:25, 23:24)
    «Бруклин» — «Хьюстон» — 118:105 (30:25, 34:22, 26:27, 28:31)
    «Чикаго» — «Милуоки» — 106:127 (20:26, 26:32, 36:38, 24:31)
    «Майами» — «Шарлотт» — 144:115 (29:32, 41:28, 32:37, 42:18)
    «Орландо» — «Кливленд» — 120:115 (35:36, 24:25, 32:25, 29:29)
    «Миннесота» — «Вашингтон» — 114:132 (38:35, 28:32, 27:34, 21:31)
    «Оклахома» — «Портленд» — 98:94 (29:27, 19:27, 19:28, 31:12)
    «Денвер» — «Сан-Антонио» — 97:116 (30:32, 14:32, 35:21, 18:31)
    «Юта» — «Мемфис» — 121:115 ОТ (24:19, 26:31, 33:33, 27:27, 11:5)
    «Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 109:123 (25:27, 32:33, 27:35, 25:28)

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