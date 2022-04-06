«Лейкерс» лишились шансов на выход в плей-ин

в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победилсо счетом 121:110 (28:31, 35:27, 35:22, 23:30).

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 32 очка. У проигравших 28 очков заработал Рассел Уэстбрук.

«Санз» одержали 63-ю победу в нынешнем сезоне и установили рекорд клуба по числу побед в регулярном чемпионате.

«Финикс» гарантировал себе первое место в таблице Западной конференции, команда одержала 63 победы и проиграла 16 матчей.

Отметим, что рекордная победа «Финикса» лишила «Лейкерс» шансов на попадание в плей-офф или плей-ин по итогам этого сезона. Команда из Лос-Анджелеса не сможет подняться выше 11-го места в таблице Западной конференции.

В другой игре «Торонто» обыграл «Атланту» со счетом 118:108 (27:31, 29:21, 33:31, 29:25).

Самым результативным на паркете стал форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов.

«Торонто» с 46 победами расположился на пятом месте в Восточной конференции и обеспечил себе выход в плей-офф. «Атланта» с 41 победой — на восьмой строчке.

Другие результаты дня:

«Индиана» — «Филадельфия» — 122:131 (31:33, 28:49, 40:25, 23:24)

«Бруклин» — «Хьюстон» — 118:105 (30:25, 34:22, 26:27, 28:31)

«Чикаго» — «Милуоки» — 106:127 (20:26, 26:32, 36:38, 24:31)

«Майами» — «Шарлотт» — 144:115 (29:32, 41:28, 32:37, 42:18)

«Орландо» — «Кливленд» — 120:115 (35:36, 24:25, 32:25, 29:29)

«Миннесота» — «Вашингтон» — 114:132 (38:35, 28:32, 27:34, 21:31)

«Оклахома» — «Портленд» — 98:94 (29:27, 19:27, 19:28, 31:12)

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 97:116 (30:32, 14:32, 35:21, 18:31)

«Юта» — «Мемфис» — 121:115 ОТ (24:19, 26:31, 33:33, 27:27, 11:5)

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 109:123 (25:27, 32:33, 27:35, 25:28)