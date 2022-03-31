ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
  • 07:28
    • Шиманьски вернулся в расположение «Динамо»
    Все новости спорта

    «Майами» обеспечил выход в плей-офф, «Голден Стэйт» проиграл «Финиксу»

    Баскетбол НБА Вашингтон Уизардс Орландо Мэджик Денвер Наггетс Индиана Пэйсерс Даллас Маверикс Кливленд Кавальерс Хьюстон Рокетс Сакраменто Кингз Портленд Трэйл Блэйзерс Шарлотт Хорнетс Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Атланта Хоукс Торонто Рэпторс Миннесота Тимбервулвз Мемфис Гриззлиз Сан-Антонио Спёрс Бостон Селтикс Майами Хит Голден Стэйт Уорриорз Финикс Санз
    «Голден Стэйт» проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:107 (32:29, 16:21, 27:27, 28:30).

    Джордан Пул
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Пул

    Самыми результативными в составе победителей были Микал Бриджес и Девин Букер, набравшие по 22 очка.

    У «Уорриорз» больше всех набрал Джордан Пул — 38 очков.

    «Финикс» лидирует в Западной конференции с результатом (62-14). «Голден Стэйт» идет на третьей строчке — 48-29.

    Еще в одной игре «Майами» обыграл «Бостон» — 106:98 (25:29, 28:23, 26:31, 27:15).

    Благодаря этой победе «Хит» досрочно обеспечили себе попадание в плей-офф НБА-2021/22.

    «Майами» лидирует в таблице Восточной конференции с 49 победами и 28 поражениями. Команда примет участие в плей-офф в третий раз подряд.

    В прошлом сезоне «Майами» проиграл «Милуоки» в первом раунде плей-офф (счет в серии — 0:4).

    Другие результаты дня:

    «Сан-Антонио» — «Мемфис» — 111:112 (27:31, 25:34, 34:28, 25:19)
    «Торонто» — «Миннесота» — 125:102 (20:30, 42:30, 35:22, 28:20)
    «Оклахома» — «Атланта» — 118:136 (24:42, 34:43, 31:30, 29:21)
    «Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 114:125 (31:29, 24:29, 28:33, 31:34)
    «Портленд» — «Нью-Орлеан» — 107:117 (36:32, 18:19, 28:34, 25:32)
    «Хьюстон» — «Сакраменто» — 118:121 (39:28, 27:44, 37:32, 15:17)
    «Кливленд» — «Даллас» — 112:120 (30:34, 37:27, 22:39, 23:20)
    «Индиана» — «Денвер» — 118:125 (15:43, 38:26, 38:22, 27:34)
    «Вашингтон» — «Орландо» — 127:110 (28:35, 30:21, 28:23, 41:31)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Медведев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Халл Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Беерсхот — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Анахайм — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •