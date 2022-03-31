«Майами» обеспечил выход в плей-офф, «Голден Стэйт» проиграл «Финиксу»

проигралв матче регулярного чемпионата НБА — 103:107 (32:29, 16:21, 27:27, 28:30).

Самыми результативными в составе победителей были Микал Бриджес и Девин Букер, набравшие по 22 очка.

У «Уорриорз» больше всех набрал Джордан Пул — 38 очков.

«Финикс» лидирует в Западной конференции с результатом (62-14). «Голден Стэйт» идет на третьей строчке — 48-29.

Еще в одной игре «Майами» обыграл «Бостон» — 106:98 (25:29, 28:23, 26:31, 27:15).

Благодаря этой победе «Хит» досрочно обеспечили себе попадание в плей-офф НБА-2021/22.

«Майами» лидирует в таблице Восточной конференции с 49 победами и 28 поражениями. Команда примет участие в плей-офф в третий раз подряд.

В прошлом сезоне «Майами» проиграл «Милуоки» в первом раунде плей-офф (счет в серии — 0:4).

Другие результаты дня:

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 111:112 (27:31, 25:34, 34:28, 25:19)

«Торонто» — «Миннесота» — 125:102 (20:30, 42:30, 35:22, 28:20)

«Оклахома» — «Атланта» — 118:136 (24:42, 34:43, 31:30, 29:21)

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 114:125 (31:29, 24:29, 28:33, 31:34)

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 107:117 (36:32, 18:19, 28:34, 25:32)

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 118:121 (39:28, 27:44, 37:32, 15:17)

«Кливленд» — «Даллас» — 112:120 (30:34, 37:27, 22:39, 23:20)

«Индиана» — «Денвер» — 118:125 (15:43, 38:26, 38:22, 27:34)

«Вашингтон» — «Орландо» — 127:110 (28:35, 30:21, 28:23, 41:31)