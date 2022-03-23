«Милуоки» разгромил «Чикаго», «Денвер» обыграл «Клипперс»

разгромилв матче регулярного чемпионата НБА — 126:98 (33:20, 26:23, 32:26, 35:29).

В составе победителей дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов сделал Яннис Адетокунбо, еще 27 очков набрал Джру Холидэй.

У проигравших 22 очка на счету Николы Вучевича, по 21 заработали Зак Лавин и Демар Дерозан.

В параллельной игре «Денвер» обыграл «Клипперс» со счетом 127:115 (37:27, 35:34, 27:27, 28:27).

Самым результативным у победителей стал Никола Йокич, на счету которого 30 очков и 15 подборов. В составе «Клипперс» больше всех очков набрал Теренс Манн — 24.

«Денвер» располагается на шестой строчке в Западной конференции, «Клипперс» находятся на восьмой позиции.

Другие результаты дня:

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 111:117 (34:30, 24:34, 31:23, 22:30)

«Орландо» — «Голден Стэйт» — 94:90 (25:17, 21:21, 19:36, 29:16)