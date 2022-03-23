ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Случится ли расширение РПЛ?Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно?
  • 07:00
    • Эшли Барти объявила о завершении карьеры
  • 01:07
    • Беллингем — лучший молодой игрок по версии Goal
  • 00:51
    • УЕФА намерен отменить потолок зарплат
  • 00:05
    • Захарян исключен из списка вундеркиндов Goal
  • 23:46
    • Симеоне — самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы
    Все новости спорта

    «Милуоки» разгромил «Чикаго», «Денвер» обыграл «Клипперс»

    Баскетбол НБА Орландо Мэджик Голден Стэйт Уорриорз Нью-Йорк Никс Атланта Хоукс Милуоки Бакс Чикаго Буллз Денвер Наггетс Лос-Анджелес Клипперс
    «Милуоки» разгромил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:98 (33:20, 26:23, 32:26, 35:29).

    Яннис Адетокунбо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо

    В составе победителей дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов сделал Яннис Адетокунбо, еще 27 очков набрал Джру Холидэй.

    У проигравших 22 очка на счету Николы Вучевича, по 21 заработали Зак Лавин и Демар Дерозан.

    В параллельной игре «Денвер» обыграл «Клипперс» со счетом 127:115 (37:27, 35:34, 27:27, 28:27).

    Самым результативным у победителей стал Никола Йокич, на счету которого 30 очков и 15 подборов. В составе «Клипперс» больше всех очков набрал Теренс Манн — 24.

    «Денвер» располагается на шестой строчке в Западной конференции, «Клипперс» находятся на восьмой позиции.

    Другие результаты дня:

    «Нью-Йорк» — «Атланта» — 111:117 (34:30, 24:34, 31:23, 22:30)
    «Орландо» — «Голден Стэйт» — 94:90 (25:17, 21:21, 19:36, 29:16)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли ЦСКА серию всухую?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Салават Юлаев» вновь покажет высокую результативность?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сборная Италии одержит победу в этом матче
  • Италия U19 — Германия U19. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Италия U19 — Германия U19
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •