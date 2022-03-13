«Голден Стэйт» дома обыграл «Милуоки», «Кливленд» проиграл «Чикаго»

Значительный вклад в успех хозяев внёс Клэй Томпсон — 38 очков. Жонатан Куминга же заработал дабл-дабл (14 очков и 11 подборов).
У «Милуоки» выделился Яннис Адетокунбо, на его счету 31 очко.
В Западной конференции «Голден Стэйт» идет на третьем месте, «Юта» располагается строчкой ниже. «Торонто» занимает седьмое место на востоке.
В параллельном матче «Чикаго» одолел «Кливленд» со счетом 101:91 (24:22, 29:20, 24:24, 24:25).
Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 25 очков. Никола Вучевич же заработал дабл-дабл (20 очов и 14 подборов).
Лучше всех у «Кливленда» выступил Дариус Гарлэнд, у него 25 очков. Кевин Лав заработал дабл-дабл (10 очков и 11 подборов).
Другие результаты:
«Сан-Антонио» — «Индиана» — 108:119 (26:34, 38:37, 18:26, 26:22)
«Денвер» — «Торонто» — 115:127 (25:28, 38:37, 36:28, 16:34)
«Юта» — «Сакраменто» — 134:125 (37:42, 34:25, 29:21, 34:37)