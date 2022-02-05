«Юта» выиграла у «Бруклина», «Индиана» уступила «Чикаго»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Юта» одержала домашнюю победу над «Бруклином» со счетом 125:102 (33:24, 35:23, 37:26, 20:29).

Одним из лучших в составе хозяев был Донован Митчелл, набравший 27 очков. Хорват Боян Богданович к 19 очкам добавил 11 подборов.

У «Бруклина» выделялся Кэмерон Томас, в активе которого 30 очков.

Серия поражений «Бруклина» достигла семи матчей.

«Чикаго» выиграл на выезде у «Индианы» со счетом 122:115 (40:33, 25:29, 28:28, 29:25).

Черногорский центровой «Чикаго» Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 36 очков и 17 подборов. Демар Дерозан набрал 31 очко и сделал 7 передач.

Форвард «Индианы» Карис Леверт к 42 очкам добавил 8 передач.

«Чикаго» благодаря этой победе сохранил лидерство в Восточной конференции.

Vucevic and LeVert each went for season highs on hyper-efficient shooting tonight 🔥@NikolaVucevic: 36p (16-21), 17r, 3b, W@CarisLeVert: 42p (19-26), 8a pic.twitter.com/P6IOZ6Ljyg — NBA (@NBA) February 5, 2022

Результаты остальных матчей

«Детройт» — «Бостон» 93:102 (16:28, 15:18, 25:32, 37:24)

«Шарлотт» — «Кливленд» 101:102 (31:22, 15:30, 19:24, 36:26)

«Торонто» — «Атланта» 125:114 (39:28, 21:31, 36:27, 29:28)

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» 131:106 (33:25, 24:29, 40:23, 34:29)

«Денвер» — «Нью-Орлеан» 105:113 (29:27, 23:24, 30:31, 23:31)

«Портленд» — «Оклахома-Сити» 93:96 (19:21, 31:25, 26:29, 17:21)

«Даллас» — «Филадельфия»