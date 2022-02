«Юта» выиграла у «Бруклина», «Индиана» уступила «Чикаго»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Юта» одержала домашнюю победу над «Бруклином» со счетом 125:102 (33:24, 35:23, 37:26, 20:29).

Одним из лучших в составе хозяев был Донован Митчелл, набравший 27 очков. Хорват Боян Богданович к 19 очкам добавил 11 подборов.

У «Бруклина» выделялся Кэмерон Томас, в активе которого 30 очков.

Серия поражений «Бруклина» достигла семи матчей.

«Чикаго» выиграл на выезде у «Индианы» со счетом 122:115 (40:33, 25:29, 28:28, 29:25).

Черногорский центровой «Чикаго» Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 36 очков и 17 подборов. Демар Дерозан набрал 31 очко и сделал 7 передач.

Форвард «Индианы» Карис Леверт к 42 очкам добавил 8 передач.

«Чикаго» благодаря этой победе сохранил лидерство в Восточной конференции.

Vucevic and LeVert each went for season highs on hyper-efficient shooting tonight 🔥@NikolaVucevic: 36p (16-21), 17r, 3b, W@CarisLeVert: 42p (19-26), 8a pic.twitter.com/P6IOZ6Ljyg