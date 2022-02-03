Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде?
  • 00:05
    • Сборная Сенегала обыграла Буркина-Фасо и вышла в финал Кубка Африки
  • 22:23
    • Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
  • 21:58
    • Овечкин заболел коронавирусом и пропустит Матч звезд НХЛ
  • 19:23
    • Transfermarkt: Чалов — самый дорогой футболист чемпионата Швейцарии
  • 17:50
    • Медведев попал в список претендентов на награду Laureus в категории «прорыв года»
    Все новости спорта

    Тренер ЦСКА: Игроки «Эфеса» заставили нас платить за каждую ошибку

    Баскетбол ЦСКА Евролига Эфес Пилсен
    Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказал мнение о матче против «Анадолу Эфеса» (97:99 ОТ).

    Андреас Пистиолис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреас Пистиолис

    Напомним, что специалист заменял заболевшего наставника армейцев Димитриса Итудиса

    «Поздравляю "Эфес" с победой. Это отличная команда, и ее нынешнее положение в турнирной таблице не справедливо.

    Они заставили нас платить за каждую ошибку, в особенности за ленивый старт матча, и нам пришлось по ходу менять свою изначальную стратегию.

    Особенно чувствительно было, когда потеряли игроков из-за травм, а потому нам не удалось удержать завоеванный перевес.

    Тем не менее надо отдать соперникам должное, они заслужили победу. Впрочем, все могло обернуться иначе, и победу заслужили бы мы.

    Тем не менее это была отличная игра двух отличных команд, надеюсь, она понравилась болельщикам», — сказал Пистиолис пресс-службе ЦСКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал Мадрид» пройдёт дальше
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Неукротимые львы» загрызут «фараонов»
  • Камерун — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команды будут забивать
  • «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зверев — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Джумхур — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Монфис — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Руусувуори — Копршива
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •