Тренер ЦСКА: Игроки «Эфеса» заставили нас платить за каждую ошибку

Тренер ЦСКАвысказал мнение о матче против(97:99 ОТ).

Напомним, что специалист заменял заболевшего наставника армейцев Димитриса Итудиса

«Поздравляю "Эфес" с победой. Это отличная команда, и ее нынешнее положение в турнирной таблице не справедливо.

Они заставили нас платить за каждую ошибку, в особенности за ленивый старт матча, и нам пришлось по ходу менять свою изначальную стратегию.

Особенно чувствительно было, когда потеряли игроков из-за травм, а потому нам не удалось удержать завоеванный перевес.

Тем не менее надо отдать соперникам должное, они заслужили победу. Впрочем, все могло обернуться иначе, и победу заслужили бы мы.

Тем не менее это была отличная игра двух отличных команд, надеюсь, она понравилась болельщикам», — сказал Пистиолис пресс-службе ЦСКА.