«Лейкерс» одержали победу над «Бруклином», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас»

В составе победителей 33 очка набрал Леброн Джеймс. У проигравших трипл-дабл из 33 очков, 12 подборов и 11 передач сделал Джеймс Харден.
В другой игре «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» — 130:92 (29:20, 34:31, 34:27, 33:14).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 25 очков. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри заработал 18 очков, сделал 9 подборов и 7 передач.
Также «Миннесота» обыграла «Портленд» со счетом 109:107 (26:29, 29:34, 29:19, 25:25).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, который набрал 40 очков.
Другие результаты:
«Бостон» — «Сакраменто» — 128:75 (38:13, 25:17, 34:25, 31:20)
«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 117:107 (20:24, 30:34, 36:28, 31:21)
«Детройт» — «Денвер» — 105:110 (32:34, 27:35, 26:28, 20:13)
«Торонто» — «Шарлотт» — 125:113 (39:27, 37:34, 29:25, 20:27)
«Вашингтон» — «Клипперс» — 115:116 (32:23, 34:13, 27:40, 22:40)
«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 104:134 (23:34, 28:32, 23:39, 30:29)