ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раньери не смог вытащить «Уотфорд» из зоны вылета«Уотфорд» зря назначал Раньери — ему пора на пенсию
  • 09:37
    • Драйзайтль обошел Овечкина в гонке бомбардиров сезона НХЛ
  • 07:22
    • «МЮ» отдал Марсьяля «Севилье» в аренду
  • 22:31
    • Экс-наставник сборной Англии Ходжсон возглавил «Уотфорд»
    Все новости спорта

    «Лейкерс» одержали победу над «Бруклином», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас»

    Баскетбол НБА Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс Вашингтон Уизардс Лос-Анджелес Клипперс Шарлотт Хорнетс Торонто Рэпторс Денвер Наггетс Детройт Пистонс Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс Сакраменто Кингз Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота Тимбервулвз Портленд Трэйл Блэйзерс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс
    «Бруклин» на своем паркете проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:106 (25:33, 28:29, 25:30, 18:14).

    Энтони Эдвардс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Эдвардс

    В составе победителей 33 очка набрал Леброн Джеймс. У проигравших трипл-дабл из 33 очков, 12 подборов и 11 передач сделал Джеймс Харден.

    В другой игре «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» — 130:92 (29:20, 34:31, 34:27, 33:14).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 25 очков. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри заработал 18 очков, сделал 9 подборов и 7 передач.

    Также «Миннесота» обыграла «Портленд» со счетом 109:107 (26:29, 29:34, 29:19, 25:25).

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, который набрал 40 очков.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Сакраменто» — 128:75 (38:13, 25:17, 34:25, 31:20)
    «Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 117:107 (20:24, 30:34, 36:28, 31:21)
    «Детройт» — «Денвер» — 105:110 (32:34, 27:35, 26:28, 20:13)
    «Торонто» — «Шарлотт» — 125:113 (39:27, 37:34, 29:25, 20:27)
    «Вашингтон» — «Клипперс» — 115:116 (32:23, 34:13, 27:40, 22:40)
    «Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 104:134 (23:34, 28:32, 23:39, 30:29)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Оже-Альяссима с разгромным счетом?
  • Оже-Альяссим — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Кот-д’Ивуар одолеет «фараонов»?
  • Кот-д’Ивуар — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Малийцы дожмут Экваториальную Гвинею?
  • Мали — Экваториальная Гвинея. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мали — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хартс — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эквадор — Бразилия
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  4.86
  • Экспресс дня 27 января
  • Завтра в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •