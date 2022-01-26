«Лейкерс» одержали победу над «Бруклином», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас»

Нули на «Сан-Сиро». Миланцы скатали ничью с «Юве» и потеряли Ибрагимовича

Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью 0:0 с «Миланом» в матче 23-го тура Серии А. Рассказываем, как это было