«Торонто» проиграл «Финиксу», «Чикаго» разгромил «Детройт»

на своем паркете проигралв матче регулярного чемпионата НБА — 95:99 (31:23, 17:23, 23:23, 24:30).

В составе хозяев самым результативным игроком был британец О Джи Ануноби, набравший 25 очков. У «Финикса» 19 очков набрал Джей Краудер.

Еще в одном матче «Чикаго» разгромил «Детройт» со счетом 133:87 (28:27, 33:25, 36:14, 36:21).

Игрок «Чикаго» Никола Вучевич набрал 22 очка, а в составе «Детройта» наиболее результативным был Джош Джексон с 16 очками.

Также «Вашингтон» выиграл у «Оклахомы» — 122:118 (30:31, 28:30, 36:32, 28:25).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 32 очка.

Другие результаты:

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 116:108 (28:24, 31:27, 28:39, 29:18)

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 128:125 (35:36, 30:23, 32:30, 31:36)