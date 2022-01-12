ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» уверенно лидирует в АПЛДесять главных интриг топ-5 европейских лиг
  • 00:43
    • «Кальяри» смог отыграться и вырвал победу у «Болоньи»
  • 00:39
    • «Саутгемптон» разгромил «Брентфорд»
  • 22:02
    • «Ак Барс» уверенно переиграл СКА
  • 21:54
    • «Северсталь» одержала победу над «Витязем» в овертайме
  • 21:39
    • Марко Николич не станет главным тренером ЦСКА
    Все новости спорта

    «Торонто» проиграл «Финиксу», «Чикаго» разгромил «Детройт»

    Баскетбол НБА Торонто Рэпторс Финикс Санз Чикаго Буллз Детройт Пистонс Вашингтон Уизардс Оклахома-Сити Тандер Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз
    «Торонто» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 95:99 (31:23, 17:23, 23:23, 24:30).

    Никола Вучевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Вучевич

    В составе хозяев самым результативным игроком был британец О Джи Ануноби, набравший 25 очков. У «Финикса» 19 очков набрал Джей Краудер.

    Еще в одном матче «Чикаго» разгромил «Детройт» со счетом 133:87 (28:27, 33:25, 36:14, 36:21).

    Игрок «Чикаго» Никола Вучевич набрал 22 очка, а в составе «Детройта» наиболее результативным был Джош Джексон с 16 очками.

    Также «Вашингтон» выиграл у «Оклахомы» — 122:118 (30:31, 28:30, 36:32, 28:25).

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 32 очка.

    Другие результаты:

    «Мемфис» — «Голден Стэйт» — 116:108 (28:24, 31:27, 28:39, 29:18)
    «Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 128:125 (35:36, 30:23, 32:30, 31:36)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» уверенно обыграет «Барсу» в Суперкубке Испании?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Челси» еще раз обыграет «Тоттенхэм» в Кубке лиги?
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Как завершится матч за Суперкубок Италии?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.89
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •