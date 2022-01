«Индиана» обыграла «Юту», Сабонис набрал 42 очка, «Милуоки» уступил «Шарлотт»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Индиана» одержала домашнюю победу над «Ютой» со счетом 125:113 (33:27, 28:25, 29:34, 35:27).

Лучшим в этой встрече был форвард «Индианы» Домантас Сабонис, набравший 42 очка. Литовский баскетболист установил личный рекорд результативности.

В составе «Юты» выделялся Донован Митчелл, в активе которого 36 очков и 9 передач.

«Индиана» прервала серию из шести поражений.

A career-high 42 PTS on an efficient 18-of-22 shooting night 🔥

Domantas Sabonis showed out in front of the home crowd to lift the @Pacers to the dub! pic.twitter.com/FwVmaphxTI