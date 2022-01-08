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    31 очко Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин», «Юта» уступила «Торонто»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Милуоки Бакс Филадельфия Сиксерс Сан-Антонио Спёрс Сакраменто Кингз Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер Миннесота Тимбервулвз Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс Чикаго Буллз Вашингтон Уизардс Лос-Анджелес Лейкерс Атланта Хоукс
    «Милуоки» на выезде переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:109 (29:21, 31:28, 38:31, 23:29).

    Фред Ванвлит
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    Фред Ванвлит

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко. В активе Бобби Портиса дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Еще по 20 очков принес Крис Миддлтон.

    У «Нетс» больше всех набрал Кевин Дюрант — 29 очков.

    В другом матче «Юта» уступила «Торонто» — 108:122 (40:25, 22:24, 30:45, 16:28).

    В команде «Торонто» отличился Фред Ванвлит, оформивший первый в карьере трипл-дабл из 37 очков, 10 подборов и 10 передач.

    У «Юты» самым результативным стал Эрик Пэскелл, он набрал 29 очков.

    Другие результаты:

    «Чикаго» — «Вашингтон» — 130:122 (37:32, 36:34, 34:29, 23:27)
    «Хьюстон» — «Даллас» — 106:130 (23:43, 37:37, 26:30, 20:20)
    «Оклахома» — «Миннесота» — 105:135 (28:32, 29:41, 23:30, 25:32)
    «Денвер» — «Сакраменто» — 121:111 (35:23, 31:31, 30:31, 25:26)
    «Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 119:100 (39:19, 32:34, 26:27, 22:20)
    «Лейкерс» — «Атланта» — 134:118 (34:28, 30:33, 37:26, 33:31)

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