31 очко Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин», «Юта» уступила «Торонто»

на выезде переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 121:109 (29:21, 31:28, 38:31, 23:29).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко. В активе Бобби Портиса дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Еще по 20 очков принес Крис Миддлтон.

У «Нетс» больше всех набрал Кевин Дюрант — 29 очков.

В другом матче «Юта» уступила «Торонто» — 108:122 (40:25, 22:24, 30:45, 16:28).

В команде «Торонто» отличился Фред Ванвлит, оформивший первый в карьере трипл-дабл из 37 очков, 10 подборов и 10 передач.

У «Юты» самым результативным стал Эрик Пэскелл, он набрал 29 очков.

Другие результаты:

«Чикаго» — «Вашингтон» — 130:122 (37:32, 36:34, 34:29, 23:27)

«Хьюстон» — «Даллас» — 106:130 (23:43, 37:37, 26:30, 20:20)

«Оклахома» — «Миннесота» — 105:135 (28:32, 29:41, 23:30, 25:32)

«Денвер» — «Сакраменто» — 121:111 (35:23, 31:31, 30:31, 25:26)

«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 119:100 (39:19, 32:34, 26:27, 22:20)

«Лейкерс» — «Атланта» — 134:118 (34:28, 30:33, 37:26, 33:31)