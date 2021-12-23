«Милуоки» дома обыграл «Хьюстон», «Кливленд» проиграл «Бостону»

дома победилв матче регулярного чемпионата НБА — 126:106 (25:24, 38:26, 34:26, 29:30).

Самым результативным в составе победителей стал Джру Холидей, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 передач. Еще по 18 очков принесли Демаркус Казинс и Джордан Нвора. Форвард Яннис Адетокунбо, признанный накануне лучшим спортсменом года в Греции, участие в матче не принимал из-за пребывания на карантине.

У «Рокетс» больше всех набрал Кристиан Вуд — дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

«Милуоки» занимает треть место на Востоке. «Хьюстон» идет последним на Западе.

В другом матче дня «Бостон» победил «Кливленд» со счетом 111:101 (31:26, 32:22, 22:25, 26:28).

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, у него 34 очка. Роберт Уильямс из «Кливленда» сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

Лучшей результативностью в составе гостей отметился Дариус Гарлэнд с 28 очками.

«Бостон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Кливленд» расположился на третьей строчке.

Другие результаты:

«Оклахома» — «Денвер» — 108:94 (28:18, 32:34, 28:14, 20:28)

«Атланта» — «Орландо» — 98:104 (20:22, 17:25, 24:23, 37:34)

«Сакраменто» — «Клипперс» — 89:105 (20:25, 18:24, 30:25, 21:31)