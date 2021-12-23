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    «Милуоки» дома обыграл «Хьюстон», «Кливленд» проиграл «Бостону»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Орландо Мэджик Кливленд Кавальерс Бостон Селтикс Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер Хьюстон Рокетс Милуоки Бакс
    «Милуоки» дома победил «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:106 (25:24, 38:26, 34:26, 29:30).

    Джру Холидей
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    Джру Холидей

    Самым результативным в составе победителей стал Джру Холидей, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 передач. Еще по 18 очков принесли Демаркус Казинс и Джордан Нвора. Форвард Яннис Адетокунбо, признанный накануне лучшим спортсменом года в Греции, участие в матче не принимал из-за пребывания на карантине.

    У «Рокетс» больше всех набрал Кристиан Вуд — дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

    «Милуоки» занимает треть место на Востоке. «Хьюстон» идет последним на Западе.

    В другом матче дня «Бостон» победил «Кливленд» со счетом 111:101 (31:26, 32:22, 22:25, 26:28).

    Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, у него 34 очка. Роберт Уильямс из «Кливленда» сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

    Лучшей результативностью в составе гостей отметился Дариус Гарлэнд с 28 очками.

    «Бостон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Кливленд» расположился на третьей строчке.

    Другие результаты:

    «Оклахома» — «Денвер» — 108:94 (28:18, 32:34, 28:14, 20:28)
    «Атланта» — «Орландо» — 98:104 (20:22, 17:25, 24:23, 37:34)
    «Сакраменто» — «Клипперс» — 89:105 (20:25, 18:24, 30:25, 21:31)

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