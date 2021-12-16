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    «Лейкерс» вырвали победу у «Далласа», «Индиана» уступила «Милуоки»

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    «Лейкерс» выиграли у «Далласа» (107:104 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    В составе победителей самым результативным стал Леброн Джеймс, набравший 24 очка. По дабл-даблу оформили Энтони Дэвис (20 очков и 13 подборов) и Расселл Уэстбрук (23 очка и 10 подборов). Победный бросок забил новичок Остин Ривз на последней секунде.

    У «Маверикс» больше всех набрал Джейлен Брансон (25 очков). Лука Дончич участие в матче не принимал.

    В параллельном матче «Милуоки» обыграл «Индиану» со счетом 114:99 (33:33, 25:20, 29:34, 27:12).

    Огромный вклад в успех хозяев внёс форвард Джру Холидэй набравший 26 очков и сделавший 14 результативных передач.

    Литовец Домантас Сабонис заработал для «Индианы» 16 очков и сделал 14 подборов.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Майами» — 96:101 (18:29, 31:29, 21:23, 26:20)
    «Орландо» — «Атланта» — 99:111 (25:27, 25:37, 23:29, 26:18)
    «Кливленд» — «Хьюстон» — 124:89 (35:16, 34:22, 31:25, 24:26)
    «Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 110:113 (28:24, 23:21, 27:30, 32:38)
    «Портленд» — «Мемфис» — 103:113 (19:24, 28:31, 35:25, 21:33)
    «Сакраменто» — «Вашингтон» — 119:105 (27:32, 29:25, 28:32, 35:16)
    «Юта» — «Клипперс» — 124:103 (35:31, 30:28, 28:22, 31:22)

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