ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ванкувер» — «Виннипег»НХЛ. «Питтсбург» победил «Вашингтон», 10 шайб в матче «Колорадо» и «Детройта»
    Все новости спорта

    «Милуоки Бакс» победил «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» одолел «Оклахому-Сити Тандер»

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстон Рокетс
    В матче регулярного сезона НБ «Милуоки Бакс» побели «Хьюстон Рокетс» 123:114. Яннис Адетокунбо набрал 41 очко и 17 подборов.

    Яннис Адетокунбо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо

    «Лос-Анджелес Лейкерс» благодаря 33 очкам Леброна Джеймса победил «Оклахому-Сити Тандер» с результатом 116:95.

    В других поединках «Нью-Орлеан Пеликанс» выиграл у «Детройт Пистонс» — 109:93, а «Миннесота Тимбервулвз» уступила «Кливленд Кавальерс» — 106:123.

    НБА. Регулярный чемпионат

    «Хьюстон» — «Милуоки» — 114:123 (23:26, 42:32, 30:32, 19:33)
    «Оклахома-Сити» — «Лейкерс» — 95:116 (18:32, 27:32, 23:29, 27:23)
    «Нью-Орлеан» — «Детройт» — 109:93 (25:32, 29:23, 29:12, 26:26)
    «Миннесота» — «Кливленд» — 106:123 (20:34, 24:31, 27:27, 35:31).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» с туляками выдадут верховой матч
  • ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Ман Сити» потеряет очки в матче с «Вулверхэмптоном»?
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Защитит ли Оливейра титул чемпиона?
  • Оливейра — Порье. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оливейра — Порье
  • Прочие
  • Завтра в 07:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •