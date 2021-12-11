«Милуоки Бакс» победил «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» одолел «Оклахому-Сити Тандер»

Яннис Адетокунбо Фото: globallookpress.com
«Лос-Анджелес Лейкерс» благодаря 33 очкам Леброна Джеймса победил «Оклахому-Сити Тандер» с результатом 116:95.
В других поединках «Нью-Орлеан Пеликанс» выиграл у «Детройт Пистонс» — 109:93, а «Миннесота Тимбервулвз» уступила «Кливленд Кавальерс» — 106:123.
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«Хьюстон» — «Милуоки» — 114:123 (23:26, 42:32, 30:32, 19:33)
«Оклахома-Сити» — «Лейкерс» — 95:116 (18:32, 27:32, 23:29, 27:23)
«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 109:93 (25:32, 29:23, 29:12, 26:26)
«Миннесота» — «Кливленд» — 106:123 (20:34, 24:31, 27:27, 35:31).