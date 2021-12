«Бруклин» обыграл «Даллас», «Лейкерс» победили «Бостон», Джеймс набрал 30 очков

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Бруклин» одержал гостевую победу над «Далласом» со счетом 102:99 (21:27, 29:35, 25:24, 21:13).

Одним из лучших в составе «Бруклина» был Джеймс Харден, в активе которого 23 очка, 9 подборов и 12 передач. Кевин Дюрант к 24 очкам добавил 7 подборов.

Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 28 очков и сделал 9 передач. Латвийский центровой Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

«Даллас» потерпел пять поражений в шести последних матчах.

🔥 23 PTS, 9 REB, 12 AST 🔥 @JHarden13 fills up the stats sheet in the @BrooklynNets comeback win! pic.twitter.com/LDPldf2gu6

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Бостоном» — 117:102 (31:33, 29:22, 31:20, 26:27).

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков. Рассел Уэстбрук оформил дабд-дабл из 24 очков и 11 передач, а Энтони Дэвис — из 17 очков и 16 подборов.

У «Бостона» 34 очка набрал Джейсон Тейтум.

🔥 Bron x Brodie 🔥@KingJames (30 PTS, 5 AST) and @russwest44 (24 PTS, 11 AST) lead the way in the @Lakers win! pic.twitter.com/DJ9etLarR5