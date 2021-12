«Милуоки» обыграл «Кливленд», Адетокумбо оформил дабл-дабл, «Филадельфия» победила «Шарлотт», у Эмбиида 43 очка

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Милуоки» выиграл на своей площадке у «Кливленда» — 112:104 (24:24, 32:26, 32:28, 24:26).

Одним из лучших в этой игре был лидер хозяев Яннис Адетокумбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. Крис Миддлтон набрал 21 очко, а Дрю Холидэй — 20.

У «Кливленда» выделялся Джарретт Аллен, в активе которого 25 очков и 9 подборов.

«Милуоки» выиграл 10 из 11-ти последних матчей.

Еще в одном матче «Филадельфия» одержала гостевую победу над «Шарлотт» — 127:124 ОТ (23:34, 44:28, 28:31, 24:26, 8:5).

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал 43 очка, а также сделал 15 подборов и 7 передач.

Форвард «Шарлотт» Келли Убре набрал 35 очков.

🔔 @JoelEmbiid joins Giannis Antetokounmpo and Charles Barkley as the only players in @NBAHistory with 40+ points, 15+ rebounds and 5+ assists at least 75% shooting!

43 PTS

15 REB

7 AST

15-20 FGM@sixers W pic.twitter.com/ldP3ndXdFQ