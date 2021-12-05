«Бруклин Нетс» проиграл «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс» одолел «Майами Хит»

«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» Фото: Twitter «Чикаго Буллз»
«Нетс» проиграли со счетом 107:111. У гостей 31 очко набрал Зак Лавин. У хозяев 21 балл набрал Кевин Дюрант.
Параллельно проводился поединок между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Хозяева выиграли 124:102.
У победителей 23 пункта набрал Пэт Коннотон, тогда как у гостей Макс Страс набрал 25 очков и стал самым результативным игроком матча.
Результаты остальных поединков:
«Голден Стэйт Уорриорз» 107:112
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлис» 90:97
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» 117:145
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» 104:99