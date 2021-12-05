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    «Бруклин Нетс» проиграл «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс» одолел «Майами Хит»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Чикаго Буллз Милуоки Бакс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Сан-Антонио Спёрс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Портленд Трэйл Блэйзерс Бостон Селтикс Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Клипперс
    Состоялись матчи игрового дня НБА. В одном из них «Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз».

    «Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз»
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    «Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз»

    «Нетс» проиграли со счетом 107:111. У гостей 31 очко набрал Зак Лавин. У хозяев 21 балл набрал Кевин Дюрант.

    Параллельно проводился поединок между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Хозяева выиграли 124:102.

    У победителей 23 пункта набрал Пэт Коннотон, тогда как у гостей Макс Страс набрал 25 очков и стал самым результативным игроком матча.

    Результаты остальных поединков:

    «Голден Стэйт Уорриорз» 107:112
    «Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлис» 90:97
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» 117:145
    «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» 104:99

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