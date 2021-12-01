«Бруклин» выиграл у «Нью-Йорка», «Финикс» одержал 17-ю победу подряд

одолелв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 112:110 (33:28, 27:33, 28:23, 24:26).

Самым результативным у победителей стал Джеймс Харден — у него 34 очка и 10 подборов. Еще 27 очков набрал Кевин Дюрант. У проигравших 25 очков заработал Алек Беркс, еще 24 — Джулиус Рэндл.

«Нетс» выиграли пятый матч из последних шести.

В другой игре дня «Сакраменто» на своей площадке уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» 92:117 (28:20, 31:30, 15:37, 18:30).

В составе «Лейкерс» 25 очков набрал Энтони Дэвис, а у «Кингз» лучшим с 27 очками был Ричаун Холмс.

Также «Финикс» на своей домашней арене одолел «Голден Стэйт» 104:96 (31:35, 25:19, 24:24, 24:18). 24 очка у Деандре Эйтона в составе хозяев, 28 очков у Джордана Пула из «Уорриорз».

«Санз» продлили свою серию побед до 17 встреч подряд. В последний раз «Финикс» проигрывал 28 октября.

Другие результаты:

«Торонто» — «Мемфис» — 91:98 (18:27, 21:23, 28:20, 24:28)

«Портленд» — «Детройт» — 110:92 (27:21, 27:24, 29:17, 27:30)