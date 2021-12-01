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    «Бруклин» выиграл у «Нью-Йорка», «Финикс» одержал 17-ю победу подряд

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Торонто Рэпторс Мемфис Гриззлиз Портленд Трэйл Блэйзерс Детройт Пистонс Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Голден Стэйт Уорриорз
    «Бруклин» одолел «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 112:110 (33:28, 27:33, 28:23, 24:26).

    Джеймс Харден
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    Джеймс Харден

    Самым результативным у победителей стал Джеймс Харден — у него 34 очка и 10 подборов. Еще 27 очков набрал Кевин Дюрант. У проигравших 25 очков заработал Алек Беркс, еще 24 — Джулиус Рэндл.

    «Нетс» выиграли пятый матч из последних шести.

    В другой игре дня «Сакраменто» на своей площадке уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» 92:117 (28:20, 31:30, 15:37, 18:30).

    В составе «Лейкерс» 25 очков набрал Энтони Дэвис, а у «Кингз» лучшим с 27 очками был Ричаун Холмс.

    Также «Финикс» на своей домашней арене одолел «Голден Стэйт» 104:96 (31:35, 25:19, 24:24, 24:18). 24 очка у Деандре Эйтона в составе хозяев, 28 очков у Джордана Пула из «Уорриорз».

    «Санз» продлили свою серию побед до 17 встреч подряд. В последний раз «Финикс» проигрывал 28 октября.

    Другие результаты:

    «Торонто» — «Мемфис» — 91:98 (18:27, 21:23, 28:20, 24:28)
    «Портленд» — «Детройт» — 110:92 (27:21, 27:24, 29:17, 27:30)

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