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    «Лейкерс» вырвали победу у «Индианы», «Голден Стэйт» одолел «Филадельфию»

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    «Индиана» проиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:124 OT (31:26, 35:34, 18:22, 28:30, 4:12).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внес форвард Леброн Джеймс, набравший 39 очков и совершивший 5 подборов и 6 передач.

    Наиболее результативным у «Индианы» стал разыгрывающий Малкольм Брогдон — 28 очков, 7 подборов и 2 передачи.

    В другой игре дня «Голден Стэйт» одолел «Филадельфию» со счетом 106:93 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12).

    Самым результативным в составе победителей был Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 передач.

    У «Сиксерс» больше всех набрал Сет Карри — 24 очка.

    Другие результаты:

    «Милуоки» — «Детройт» — 114:93 (32:26, 32:26, 24:22, 26:19)
    «Бостон» — «Бруклин» — 104:123 (22:29, 27:33, 27:35, 28:26)
    «Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 127:102 (36:27, 36:23, 23:23, 32:29)
    «Оклахома» — «Юта» — 104:110 (25:21, 27:28, 28:32, 24:29)
    «Миннесота» — «Майами» — 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)
    «Хьюстон» — «Чикаго» — 118:113 (30:32, 25:32, 35:18, 28:31)
    «Сан-Антонио» — «Атланта» — 106:124 (27:27, 31:38, 25:38, 23:21)
    «Мемфис» — «Торонто» — 113:126 (32:25, 39:34, 21:32, 21:35)
    «Кливленд» — «Финикс» — 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)
    «Орландо» — «Шарлотт» — 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24)
    «Сакраменто» — «Портленд» — 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)

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