«Лейкерс» вырвали победу у «Индианы», «Голден Стэйт» одолел «Филадельфию»

проигралав матче регулярного чемпионата НБА — 116:124 OT (31:26, 35:34, 18:22, 28:30, 4:12).

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внес форвард Леброн Джеймс, набравший 39 очков и совершивший 5 подборов и 6 передач.

Наиболее результативным у «Индианы» стал разыгрывающий Малкольм Брогдон — 28 очков, 7 подборов и 2 передачи.

В другой игре дня «Голден Стэйт» одолел «Филадельфию» со счетом 106:93 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12).

Самым результативным в составе победителей был Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 передач.

У «Сиксерс» больше всех набрал Сет Карри — 24 очка.

Другие результаты:

«Милуоки» — «Детройт» — 114:93 (32:26, 32:26, 24:22, 26:19)

«Бостон» — «Бруклин» — 104:123 (22:29, 27:33, 27:35, 28:26)

«Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 127:102 (36:27, 36:23, 23:23, 32:29)

«Оклахома» — «Юта» — 104:110 (25:21, 27:28, 28:32, 24:29)

«Миннесота» — «Майами» — 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)

«Хьюстон» — «Чикаго» — 118:113 (30:32, 25:32, 35:18, 28:31)

«Сан-Антонио» — «Атланта» — 106:124 (27:27, 31:38, 25:38, 23:21)

«Мемфис» — «Торонто» — 113:126 (32:25, 39:34, 21:32, 21:35)

«Кливленд» — «Финикс» — 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)

«Орландо» — «Шарлотт» — 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24)

«Сакраменто» — «Портленд» — 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)