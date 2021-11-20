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    Итудис: ЦСКА заслужил эту победу над «Басконией»

    Баскетбол ЦСКА Евролига
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказал мнение о матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (80:74).

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    «Мы контролировали всю игру. Отлично стартовали, позволив "Басконии" набрать всего 8 очков в первой четверти. Мы показали то, что хотели сделать сегодня вечером.

    Играли с большой мотивацией и концентрацией, так что поздравляю каждого баскетболиста своей команды. Никто не хотел проиграть оба матча по итогам выезда в Испанию.

    Мы показали отличный характер. Опять же, мы находимся в процессе возвращения людей, которые получают травмы.

    Все помогают и максимально отдаются, в том числе те игроки, которые не получают минут. Это хороший настрой. Мы хотим снова построить командную химию. Поэтому я поздравляю всех и каждого.

    У "Басконии" было несколько камбэков, но я думаю, что в целом, мы были достаточно спокойны. В последней четверти пропустили 33 очка и сделали много потерь, но контролировали игру.

    Я думаю, что мы заслужили эту победу, потому что были лучшей командой. Сегодня наша команда заработала результат на площадке своим выступлением, так что поздравляю наших игроков», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.

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