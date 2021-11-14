Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» победить «Филадельфию», «Клипперс» разгромили «Миннесоту»

обыгралав матче регулярного чемпионата НБА — 118:113 (32:25, 38:35, 24:22, 24:31).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сиксерс» Тобайас Харрис, набравший 32 очка. Литовский форвард «Индианы» Домантас Сабонис сделал дабл-дабл, набрав 18 очков и сделав 12 подборов.

Защитник «Пэйсерс» Малком Брогдон оформил трипл-дабл (13 очков, 10 ассистов и 10 подборов).

Также «Клипперс» одержали победу над «Миннесотой» со счетом 129:102 (32:26, 38:17, 28:28, 31:31).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 23 очка. Еще 21 очко принес Реджи Джексон. По дабл-даблу оформили Исайя Хартенштайн (12 очков и 12 подборов) и Ивица Зубац (10 очков и 12 подборов).

У «Тимбервулвз» больше всех набрал Энтони Эдвардс — 21 очко. По 15 очков заработали Д'Анджело Расселл и Джейден Макдэниелс.

Другие результаты дня:

«Орландо» — «Вашингтон» — 92:104 (18:28, 19:22, 22:32, 33:22)

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 112:101 (35:22, 27:22, 21:28, 29:29)

«Торонто» — «Детройт» — 121:127 (34:31, 30:34, 31:28, 26:34)

«Кливленд» — «Бостон» — 91:89 (9:20, 29:32, 24:22, 29:15)