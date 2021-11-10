«Милуоки» победил «Филадельфию», «Атланта» проиграла «Юте»

переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 118:109 (30:39, 31:19, 30:35, 27:16).

Самым результативным у победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко и сделавший 16 подборов. Еще 25 очков заработал Грэйсон Аллен.

У проигравших 31 очко набрал Тайриз Макси, а Андре Драммонд сделал дабл-дабл из 17 очков и 20 подборов.

В следующем матче «Филадельфия» примет «Торонто», а «Милуоки» продолжит выездную серию игрой с «Нью-Йорк».

The Closer™️

31 PTS | 16 REB | 4 AST | 2 BLK pic.twitter.com/fJaDgZmOwj — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 10, 2021

Также «Юта» обыграла «Атланту» со счетом 110:98 (30:28, 32:22, 33:30, 15:18). Еще в одной игре дня «Клипперс» взял верх над «Портлендом» - 117:109 (33:26, 23:29, 27:24, 34:30).