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    «Милуоки» победил «Филадельфию», «Атланта» проиграла «Юте»

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Милуоки Бакс Юта Джаз Атланта Хоукс Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Милуоки» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:109 (30:39, 31:19, 30:35, 27:16).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным у победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко и сделавший 16 подборов. Еще 25 очков заработал Грэйсон Аллен.

    У проигравших 31 очко набрал Тайриз Макси, а Андре Драммонд сделал дабл-дабл из 17 очков и 20 подборов.

    В следующем матче «Филадельфия» примет «Торонто», а «Милуоки» продолжит выездную серию игрой с «Нью-Йорк».

    Также «Юта» обыграла «Атланту» со счетом 110:98 (30:28, 32:22, 33:30, 15:18). Еще в одной игре дня «Клипперс» взял верх над «Портлендом» - 117:109 (33:26, 23:29, 27:24, 34:30).

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