ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аякс» вышел в плей-офф после четырех побед в четырех матчахЛига чемпионов: четверо уже в плей-офф
  • 22:39
    • «Локомотив» избежал поражения в Стамбуле
  • 22:00
    • Селихов займет место в воротах «Спартака» в матче с «Лестером»
  • 22:57
    • «Заря» победила софийский ЦСКА, «Партизан» упустил победу над «Гентом»
  • 22:47
    • «Лион» выиграл у «Спарты» и оформил выход в плей-офф Лиги Европы
  • 22:40
    • «Наполи» разгромил «Легию», «Вест Хэм» упустил победу над «Генком»
    Все новости спорта

    Итудис: Для ЦСКА это тяжелый момент, но мы найдем свой путь

    Баскетбол ЦСКА Евролига Фенербахче
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (82:91).

    Димитрис Итудис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Димитрис Итудис

    «Поздравляю "Фенербахче". Понятно, для нас это тяжелый момент, ведь мы потерпели третье подряд поражение в Евролиге и четвертое в целом.

    Тем не менее сегодня мы увидели другой уровень старания, другое качество игры. Если говорить о деталях, нас подвел неправильный подход к защите в начале матча, соперники попали 90% двухочковых в первой четверти и 68% по итогам половины.

    В итоге мы оказались даже лучше по средним броскам, показали большую мобильность, создавали пространство для атак. Плохо атаковали издали, попали те же 11 трехочковых, что и гости, но при гораздо большем количестве бросков.

    У нас было больше атак за счет преимущества на подборе на чужом щите, но реализовать их не получалось. Мы можем попадать лучше, и мы будем попадать.

    Из трех предыдущих поражений мы постарались извлечь лучшее, исключить плохие моменты. Евролига — долгий турнир, и мы сейчас говорим о том, что надо оставаться вместе, продолжать верить в себя.

    Вот, "Фенер" приехал сюда после трех поражений подряд в Евролиге и сумел добиться своего. И мы найдем путь. Спасибо болельщикам за поддержку.

    К сожалению, мы не смогли принести им радость победы, и я прошу за это прощения. Но мы будем работать еще больше, чтобы стать лучшей командой. И победы придут», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Лестер» черную полосу «Спартака»?
  • «Лестер» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Рома» разгромить «Буде-Глимт»?
  • «Рома» — «Буде-Глимт». Прогноз и ставки
  • 2.61
    •
  • Очередной тотал меньше в матче «Марселя» и «Лацио»?
  • «Марсель» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:01
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Рома — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Байер — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Дакворт — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •