Итудис: Для ЦСКА это тяжелый момент, но мы найдем свой путь

Главный тренер ЦСКАподелился мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги с(82:91).

«Поздравляю "Фенербахче". Понятно, для нас это тяжелый момент, ведь мы потерпели третье подряд поражение в Евролиге и четвертое в целом.

Тем не менее сегодня мы увидели другой уровень старания, другое качество игры. Если говорить о деталях, нас подвел неправильный подход к защите в начале матча, соперники попали 90% двухочковых в первой четверти и 68% по итогам половины.

В итоге мы оказались даже лучше по средним броскам, показали большую мобильность, создавали пространство для атак. Плохо атаковали издали, попали те же 11 трехочковых, что и гости, но при гораздо большем количестве бросков.

У нас было больше атак за счет преимущества на подборе на чужом щите, но реализовать их не получалось. Мы можем попадать лучше, и мы будем попадать.

Из трех предыдущих поражений мы постарались извлечь лучшее, исключить плохие моменты. Евролига — долгий турнир, и мы сейчас говорим о том, что надо оставаться вместе, продолжать верить в себя.

Вот, "Фенер" приехал сюда после трех поражений подряд в Евролиге и сумел добиться своего. И мы найдем путь. Спасибо болельщикам за поддержку.

К сожалению, мы не смогли принести им радость победы, и я прошу за это прощения. Но мы будем работать еще больше, чтобы стать лучшей командой. И победы придут», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА.