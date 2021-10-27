«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» вырвали победу у «Сан-Антонио»

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в регулярном чемпионате НБА.

«Нью-Йорк» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» — 112:99 (23:26, 39:16, 28:30, 22:27).

Одним из лучших в составе хозяев площадки был Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов. Кроме того, в его активе 7 передач.

У гостей выделялся Тобайас Харрис, добавивший к 23 очкам 9 подборов и 9 передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли на выезде у «Сан-Антонио» — 125:121 ОТ (27:29, 34:33, 24:35, 29:17, 11:7).

Лучшим в составе «Лейкерс» был Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 17 подборов. Рассел Уэстбрук отметился 33 очками, 10 подборами и 8 передачами.

У «Сан-Антонио» авторами дабл-дабла стали Якоб Пелтль (27 + 14 подборов) и Деджонте Мюррэй (21 + 12 подборов + 15 передач).

What a big-man duel in San Antonio 🍿@AntDavis23: 35 points, 17 boards, 4 blocks, W@JakobPoeltl: 27 points (13-17 FGM), 14 boards, 3 blocks pic.twitter.com/UrJDDLGbIo — NBA (@NBA) October 27, 2021

«Юта» на своей площадке уверенно выиграла у «Денвера» — 122:110 (35:31, 31:33, 25:26, 31:20).

Французский центровой хозяев Руди Гобер набрал 23 очка и сделал 16 подборов.

У «Денвера» выделялся Никола Йокич, в активе которого 24 очка. При этом сербский центровой не смог завершить матч из-за повреждения.

Результаты остальных матчей

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» 98:106 (34:29, 25:19, 17:33, 22:25)

«Даллас» — «Хьюстон» 116:106 (27:31, 30:29, 34:28, 25:18)