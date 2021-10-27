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    «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» вырвали победу у «Сан-Антонио»

    Баскетбол НБА Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс Оклахома-Сити Тандер Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Денвер Наггетс
    За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в регулярном чемпионате НБА.

    «Лейкерс» продлили безвыигрышную серию «Сан-Антонио» до трех матчей
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    «Лейкерс» продлили безвыигрышную серию «Сан-Антонио» до трех матчей

    «Нью-Йорк» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» — 112:99 (23:26, 39:16, 28:30, 22:27).

    Одним из лучших в составе хозяев площадки был Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов. Кроме того, в его активе 7 передач.

    У гостей выделялся Тобайас Харрис, добавивший к 23 очкам 9 подборов и 9 передач.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли на выезде у «Сан-Антонио» — 125:121 ОТ (27:29, 34:33, 24:35, 29:17, 11:7).

    Лучшим в составе «Лейкерс» был Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 17 подборов. Рассел Уэстбрук отметился 33 очками, 10 подборами и 8 передачами.

    У «Сан-Антонио» авторами дабл-дабла стали Якоб Пелтль (27 + 14 подборов) и Деджонте Мюррэй (21 + 12 подборов + 15 передач).

    «Юта» на своей площадке уверенно выиграла у «Денвера» — 122:110 (35:31, 31:33, 25:26, 31:20).

    Французский центровой хозяев Руди Гобер набрал 23 очка и сделал 16 подборов.

    У «Денвера» выделялся Никола Йокич, в активе которого 24 очка. При этом сербский центровой не смог завершить матч из-за повреждения.

    Результаты остальных матчей

    «Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» 98:106 (34:29, 25:19, 17:33, 22:25)

    «Даллас» — «Хьюстон» 116:106 (27:31, 30:29, 34:28, 25:18)

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