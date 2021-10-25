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    «Лейкерс» одержали первую победу в сезоне, «Сакраменто» уступил «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Нью-Йорк Никс Орландо Мэджик Хьюстон Рокетс Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Оклахома-Сити Тандер Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Сакраменто» со счетом 119:107 (29:31, 31:31, 30:26, 29:19).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (27 очков и 10 передач), Джордан Пул (22 очка) и Эндрю Уиггинс (17 очков).

    У проигравших наиболее результативными в матче стали Харрисон Барнс (24 очка), Дэвион Митчелл (22 очка) и Де'Аарон Фокс (17 очков).

    В другой игре дня «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Мемфис» со счетом 121:118 (29:24, 33:32, 25:34, 34:28).

    В составе победителей 28 очков набрал Кармело Энтони, еще 22 — Леброн Джеймс, а Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 передач.

    У проигравших 40 очков и 10 передач на счету Джа Моранта, а Стивен Адамс сделал дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов.

    Отметим, что это первая победа «Лейкерс» в новом регулярном чемпионате после двух поражений на старте.

    Другие результаты:

    «Бруклин» — «Шарлотт» — 95:111 (31:27, 27:23, 20:29, 17:32)
    «Оклахома» — «Филадельфия» — 103:115 (26:36, 25:23, 27:28, 25:28)
    «Хьюстон» — «Бостон» — 97:107 (30:22, 21:31, 21:36, 25:18)
    «Нью-Йорк» — «Орландо» — 104:110 (29:27, 28:25, 23:22, 24:36)

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