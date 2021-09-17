«Матч ТВ» заплатил Единой лиге ВТБ 40 миллионов рублей за показ матчей баскетбольного турнира.

Об этом рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

«Перед началом нового сезона мы подписали контракт с "Матч ТВ" о телевизионных правах. Общая сумма превышает 40 миллионов рублей», — цитирует Кущенко ТАСС.

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов отметил, что изначально «Матч ТВ» вообще не хотел платить.

«До этого сезона они не платили нам ничего, но пришлось подвинуться. Поэтому мы с ними перезаключили контракт, и это не конечная цифра, я уверен», — отметил Иванов.