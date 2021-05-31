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    «Химки» не подтвердили свое участие в новом сезоне Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Химки Лига ВТБ
    Подмосковные «Химки» рискуют не принять участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, заявил генеральный директор клуба Павел Астахов.

    «Химки»
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    «Химки»

    «Вопрос [по будущему клуба] решается. Пока на следующий сезон нет подтвержденного финансирования, и заявку подать невозможно.

    Понимания по датам решения вопроса пока нет», — сказал Астахов в интервью РИА Новости.

    Последним днем, когда клубы Единой лиги ВТБ должны подтвердить свое участие в турнире, является 31 мая.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», 1 июня состоится заседание попечительского совета БК «Химки» на котором будет определяться будущее клуба и возможные выходы из сложившейся ситуации.

    В текущем сезоне «Химки» неудачно выступили в Евролиге, одержав всего четыре победы в регулярном сезоне.

    В Единой лиге ВТБ команда дошла до четвертьфинала, уступив «Локомотиву-Кубань» (0:2 — в серии).

    С начала 2021 года в команде начались финансовые проблемы. Многие легионеры покинули клуб после первых задержек по заработной плате.

    Бюджет первой команды на сезон-2021/22 не подтвержден.

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