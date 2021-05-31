«Химки» не подтвердили свое участие в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Подмосковныерискуют не принять участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, заявил генеральный директор клуба

«Вопрос [по будущему клуба] решается. Пока на следующий сезон нет подтвержденного финансирования, и заявку подать невозможно.

Понимания по датам решения вопроса пока нет», — сказал Астахов в интервью РИА Новости.

Последним днем, когда клубы Единой лиги ВТБ должны подтвердить свое участие в турнире, является 31 мая.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 1 июня состоится заседание попечительского совета БК «Химки» на котором будет определяться будущее клуба и возможные выходы из сложившейся ситуации.

В текущем сезоне «Химки» неудачно выступили в Евролиге, одержав всего четыре победы в регулярном сезоне.

В Единой лиге ВТБ команда дошла до четвертьфинала, уступив «Локомотиву-Кубань» (0:2 — в серии).

С начала 2021 года в команде начались финансовые проблемы. Многие легионеры покинули клуб после первых задержек по заработной плате.

Бюджет первой команды на сезон-2021/22 не подтвержден.