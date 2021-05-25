«Милуоки» и «Денвер» добились разгромных побед

Во втором четвертьфинальном матче плей-офф Восточной конференциидома разгромилсо счетом 132:98 (46:20, 32:31, 29:27, 25:20).

В составе победителей лучшими в игре были Яннис Адетокунбо (31 очко и 13 подборов), Брин Форбс (22 очка) и Крис Миддлтон (17 очков). Также дабл-дабл оформил Джру Холидэй (11 очков и 15 передач).

У «Майами» наиболее результативными были Дуэйн Дедмон (19 очков), Горан Драгич (18 очков) и Эдрис Адебайо (16 очков).

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Милуоки». Третий матч команды проведут 28 мая.

В другой игре дня «Денвер» добился крупной домашней победы над «Портлендом» со счетом 128:109 (31:25, 42:36, 28:26, 27:22).

Самым результативным игроком в составе победителей Никола Йокич, набравший 38 очков. Еще 18 очков принес Майкл Портер.

У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Дэмьен Лиллард — дабл-дабл из 42 очков и 10 передач. В активе Си Джея Макколлума 21 очко.

Счет в серии стал 1:1. Третий матч команды проведут 28 мая.