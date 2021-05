«Клипперс» разгромили «Лейкерс», «Даллас» выиграл у «Бруклина»

В регулярном чемпионате НБА завершился очередной игровой день.

«Лос-Анджелес Клипперс» одержали домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 118:94 (29:20, 36:22, 27:29, 26:23).

Одним из лучших в составе «Клипперс» был Пол Джордж, в активе которого 24 очка и 7 подборов.

У «Лейкерс» 25 очков набрал Кайл Кузма.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс по-прежнему не может играть из-за травмы голеностопа.

«Даллас» выиграл на своей площадке у «Бруклина» — 113:109 (37:32, 26:30, 19:21, 31:26).

У «Далласа», как обычно, выделялся Лука Дончич. На этот раз словенский центровой собрал коллекцию из 24 очков, 10 подборов и 8 передач. Форвард хозяев Тим Хардуэй-младший набрал 23 очка.

В составе «Бруклина» 45 очков набрал Кайри Ирвинг. Форвард «Нетс» Кевин Дюрант к 20 очкам добавил 9 подборов.

Серия поражений «Бруклина» достигла четырех матчей.

Результаты остальных матчей

«Шарлотт» — «Чикаго» 99:120 (24:34, 29:25, 21:37, 25:24)

«Торонто» — «Вашингтон» 129:131 OT (33:31, 27:20, 26:31, 29:33, 14:16)

«Детройт» — «Мемфис» 111:97 (31:32, 27:17, 20:21, 33:27)

«Индиана» — «Атланта» 133:126 (36:26, 36:32, 38:38, 23:30)

«Голден Стэйт» — «Оклахома-Сити» 118:97 (31:24, 30:25, 27:23, 30:25)

The @LAClippers move up to #3 in the West!

Teams ranked 7-10 will participate in the #StateFarmPlayIn Tournament after the regular season (May 18-21) to secure the final two spots in the Playoffs for each conference. pic.twitter.com/OPfjTqvlO2