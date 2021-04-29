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    «Юта» разгромила «Сакраменто», «Лейкерс» проиграли «Вашингтону»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Юта» разгромил «Сакраменто» со счетом 154:105 (30:27, 46:17, 40:30, 38:31).

    Боян Богданович
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    Боян Богданович

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Боян Богданович, набравший 24 очка. У «Кингз» больше всех набрали Ричаун Холмс и Бадди Хилд — по 18 очков.

    «Юта» возглавляет Западную Конференцию, «Сакраменто», в свою очередь, занимает 12 место. «Кингз» потерпели крупнейшее домашнее поражение в истории.

    В еще одном матче «Вашингтон» обыграл «Лейкерс» со счетом 116:107 (31:35, 30:20, 29:22, 26:30).

    Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 18 очков, 18 подборов и 14 передач.

    Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Энтони Дэвис, записавший в свой актив 26 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

    Также «Денвер» победил «Нью-Орлеан» со счетом 114:112 (35:25, 25:26, 27:27, 27:34).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Йокич, набравший 32 очка. Еще 28 очков принес Майкл Портер, в активе Факундо Кампаццо дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

    У «Пеликанс» больше всех набрал Брэндон Ингрэм — 27 очков. На счету Зайона Уильямсона 21 очко, Лонзо Болла — трипл-дабл из 16 очков, 12 передач и 12 подборов.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Атланта» — 127:83 (37:17, 30:22, 26:24, 34:20)
    «Кливленд» — «Орландо» — 104:109 (16:26, 28:24, 17:32, 43:27)
    «Бостон» — «Шарлотт» — 120:111 (39:19, 19:28, 30:33, 32:31)
    «Нью-Йорк» — «Чикаго» — 113:94 (32:19, 20:29, 24:27, 37:19)
    «Майами» — «Сан-Антонио» — 116:111 (31:20, 24:34, 27:20, 34:37)
    «Мемфис» — «Портленд» — 109:130 (23:38, 23:36, 37:28, 26:28)
    «Финикс» — «Клипперс» — 109:101 (39:31, 24:22, 23:27, 23:21)

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