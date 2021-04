Карри установил рекорд в истории НБА

Разыгрывающийнабрал 37 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» (117:113).

33-летний американец реализовал 4/7 двухочковых, 7/14 трехочковых и 8/11 штрафных. Он также установил новый рекорд в истории НБА, достигнув отметки в 85 трехочковых попаданий за месяц.

Most threes in a month in NBA history:

85 — Steph Curry (Apr 2021)

82 — James Harden (Nov 2019)

80 — Steph Curry (Jan 2019)

The Warriors still play 2 more games this month. Steph might break 100. pic.twitter.com/P8R11JBHYL