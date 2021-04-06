«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк», «Юта» уступила «Далласу»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома обыгралсо счетом 114:112 (31:34, 26:33, 32:21, 25:24).

В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (40 очков), Джефф Грин (23 очка) и Джо Харрис (16 очков).

В составе «Никс» наиболее результативными в игре были Ар Джей Барретт (22 очка), Реджи Баллок (21 очко) и оформивший трипл-дабл Джулиус Рэндл (19 очков, 15 подборов и 12 передач).

«Бруклин» возглавляет Восточную конференцию, «Нью-Йорк» идет там же на восьмом месте.

В еще одной игре дня «Даллас» победил «Юту» со счетом 111:103 (27:25, 23:17, 37:27, 24:34).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 31 очко. Еще 23 очка принес Дориан Финни-Смит.

У «Джаз» больше всех набрал Майк Конли — 26 очков, в активе Руди Гобера дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов.

«Даллас» расположился на седьмом месте на Западе, «Юта» идет на первом месте в этой конференции.

Другие результаты:

«Хьюстон» — «Финикс» — 130:133 (34:34, 26:36, 32:31, 38:32)

«Торонто» — «Вашингтон» — 103:101 (19:28, 32:33, 24:25, 28:15)

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 101:125 (26:28, 21:29, 33:43, 21:25)

«Оклахома» — «Детройт» — 108:132 (19:30, 28:28, 30:35, 31:39)

«Миннесота» — «Сакраменто» — 116:106 (26:29, 29:26, 27:27, 34:24)