ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей МостовойПобедная серия продолжается. «Зенит» одолел «Химки» и сохранил отрыв от «Спартака»
  • 00:12
    • «Вест Хэм» на выезде победил «Вулверхэмптон»
  • 00:03
    • Гол Дембеле принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
    Все новости спорта

    «Бруклин» обыграл «Нью-Йорк», «Юта» уступила «Далласу»

    Баскетбол НБА Хьюстон Рокетс Финикс Санз Миннесота Тимбервулвз Сакраменто Кингз Оклахома-Сити Тандер Детройт Пистонс Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Спёрс Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Даллас Маверикс Юта Джаз
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» дома обыграл «Нью-Йорк» со счетом 114:112 (31:34, 26:33, 32:21, 25:24).

    Кайри Ирвинг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайри Ирвинг

    В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (40 очков), Джефф Грин (23 очка) и Джо Харрис (16 очков).

    В составе «Никс» наиболее результативными в игре были Ар Джей Барретт (22 очка), Реджи Баллок (21 очко) и оформивший трипл-дабл Джулиус Рэндл (19 очков, 15 подборов и 12 передач).

    «Бруклин» возглавляет Восточную конференцию, «Нью-Йорк» идет там же на восьмом месте.

    В еще одной игре дня «Даллас» победил «Юту» со счетом 111:103 (27:25, 23:17, 37:27, 24:34).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 31 очко. Еще 23 очка принес Дориан Финни-Смит.

    У «Джаз» больше всех набрал Майк Конли — 26 очков, в активе Руди Гобера дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов.

    «Даллас» расположился на седьмом месте на Западе, «Юта» идет на первом месте в этой конференции.

    Другие результаты:

    «Хьюстон» — «Финикс» — 130:133 (34:34, 26:36, 32:31, 38:32)
    «Торонто» — «Вашингтон» — 103:101 (19:28, 32:33, 24:25, 28:15)
    «Сан-Антонио» — «Кливленд» — 101:125 (26:28, 21:29, 33:43, 21:25)
    «Оклахома» — «Детройт» — 108:132 (19:30, 28:28, 30:35, 31:39)
    «Миннесота» — «Сакраменто» — 116:106 (26:29, 29:26, 27:27, 34:24)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Ливерпуль» «засушат» первый матч?
  • «Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Сможет ли «Манчестер Сити» сдержать Холанда?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Как «армейцы» начнут серию в Санкт-Петербурге?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •