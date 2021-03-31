«Клипперс» уступили «Орландо», «Денвер» обыграл «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАна выезде обыгралсо счетом 103:96 (13:26, 24:25, 33:22, 33:23).

В составе победителей лучшими в игре были Чума Океке (18 очков), Терренс Росс (15 очков) и Отто Портер (13 очков).

У проигравших наиболее результативными в игре были Кавай Леонард (28 очков), Люк Кеннард (17 очков) и Реджи Джексон (15 очков).

«Мэджик» выиграли второй матч из последних шести, прервав победную серию «Клипперс», которая насчитывала шесть встреч.

В еще одном матче дня «Денвер» переиграл «Филадельфию» со счетом 104:95 (44:22, 24:23, 20:26, 16:24).

За победителей 30 очков набрал Джамал Мюррей, по дабл-даблу сделали Майкл Портер (27 очков, 12 подборов) и Никола Йокич (21 очко, 10 подборов).

У проигравших самым результативным стал Тайриз Макси — 13 очков. Тобиас Харрис заработал 12 очков, Бен Симмонс — 11.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 104:114 (29:32, 27:32, 25:25, 23:25)

«Финикс» — «Атланта» — 117:110 (30:27, 34:25, 25:33, 28:25)