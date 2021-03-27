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    «Бруклину» одолел «Детройт», «Бостон» прервал победную серию «Милуоки»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» проиграл «Бостону» — 114:122 (26:32, 29:28, 34:43, 25:19).

    Джеймс Харден
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    Джеймс Харден

    Самый значительный вклад в победу «Бостона» внес форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 34 очка, шесть подборов и семь передач — он же стал самым результативным игроком матча.

    Лучшую результативность в составе «Милуоки» продемонстрировал Крис Миддлтон — 19 очков, три подбора и четыре передачи.

    Победная серия «Милуоки» прервалась на отметке в восьми матчей.

    В другой игре дня «Бруклин» без Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга победил «Детройт» — 113:111 (34:27, 25:23, 23:28, 31:33).

    Самым результативным у победителей стал Джеймс Харден — у него 44 очка, 14 подборов и 8 передач. За «Детройт» 19 очков набрал Джерами Грант.

    Еще в одном поединке «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Кливленд» со счетом 100:86 (22:24, 22:27, 28:10, 28:25).

    В составе «Лейкерс» вновь не было травмированных лидеров — Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Самым результативным у калифорнийцев стал Монтрезл Харрелл, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

    Еще 17 очков набрал Деннис Шредер. За «Кавальерс» дабл-даблы сделали Лэрри Нэнс (17 очков, 10 подборов) и Джарретт Аллен (13 очков, 11 подборов).

    «Лейкерс» прервали серию из четырех поражений.

    Другие результаты:

    «Юта» — «Мемфис» — 117:114 (38:24, 28:26, 22:29, 29:35)
    «Голден Стэйт» — «Атланта» — 108:124 (26:33, 26:37, 32:30, 24:24)
    «Нью-Орлеан» — «Денвер» — 108:113 (33:26, 30:28, 23:31, 22:28)
    «Торонто» — «Финикс» — 100:104 (28:29, 23:24, 26:30, 23:21)
    «Шарлотт» — «Майами» — 110:105 (40:23, 32:26, 20:30, 18:26)
    «Орландо» — «Портленд» — 105:112 (32:35, 23:30, 22:15, 28:32)
    «Даллас» — «Индиана» — 94:109 (29:31, 19:30, 27:21, 19:27)
    «Миннесота» — «Хьюстон» — 107:101 (33:29, 21:34, 22:28, 31:10)

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