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    «Нижний Новгород» обыграл «Астану», ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск»

    Баскетбол Лига ВТБ Цмоки-Минск ЦСКА Астана Нижний Новгород
    БК «Нижний Новгород» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал победу над «Астаной» — 75:73 (13:16, 15:31, 23:16, 24:10).

    «Нижний Новгород»
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    «Нижний Новгород»

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Астаны» Джеремайя Хилл, который набрал 26 очков.

    В составе победителей 17 очков заработал разыгрывающий Кейси Шеперд.

    «Нижний Новгород» расположился на шестой строчке в турнирной таблице, «Астана» — 12-я.

    Ранее московский ЦСКА одержал домашнюю победу над «Цмоки-Минск» со счетом 101:67 (27:16, 22:13, 29:18, 23:20).

    Самым результативным игроком матча стал Йоханнес Фойгтманн, набравший 15 очков.

    Армейцы находятся на 3-м месте в турнирной таблице Единой лиги. Гости потерпели шестое поражение подряд и располагаются на 13-й строчке.

    В следующем матче ЦСКА дома примет «Химки» (15 марта), а «Цмоки-Минск» на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода» (14 марта).

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