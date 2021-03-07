«Нижний Новгород» обыграл «Астану», ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск»

в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал победу над— 75:73 (13:16, 15:31, 23:16, 24:10).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Астаны» Джеремайя Хилл, который набрал 26 очков.

В составе победителей 17 очков заработал разыгрывающий Кейси Шеперд.

«Нижний Новгород» расположился на шестой строчке в турнирной таблице, «Астана» — 12-я.

Ранее московский ЦСКА одержал домашнюю победу над «Цмоки-Минск» со счетом 101:67 (27:16, 22:13, 29:18, 23:20).

Самым результативным игроком матча стал Йоханнес Фойгтманн, набравший 15 очков.

Армейцы находятся на 3-м месте в турнирной таблице Единой лиги. Гости потерпели шестое поражение подряд и располагаются на 13-й строчке.

В следующем матче ЦСКА дома примет «Химки» (15 марта), а «Цмоки-Минск» на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода» (14 марта).