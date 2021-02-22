«Филадельфия» проиграла «Торонто», «Бруклин» выиграл шестой матч подряд

на выезде переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 112:108 (28:30, 30:21, 31:28, 23:29).

В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. Кайри Ирвинг записал в свой актив 28 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Пол Джордж, набрав 34 очка. Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.

«Клипперс» потерпели второе поражение за последние три матча. «Бруклин» в свою очередь одержал шестую победу подряд.

В другом поединке дня «Торонто» обыграл «Филадельфию» со счетом 110:103 (28:24, 24:31, 31:29, 27:19).

Самыми результативными в составе победителей стали Френд Ванвлит и Паскаль Сиакам, которые записали в свой актив по 23 очка. Крис Буше набрал 17 очков.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Бен Симмон, набрав 28 очков. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов.

«Торонто» находится на пятом месте в Восточной конференции, «Филадельфия» лидирует в этом же дивизионе.

Другие результаты:

«Орландо» — «Детройт» — 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20)

«Кливленд» — «Оклахома» — 101:117 (28:31, 23:31, 24:24, 26:31)

«Нью-Йорк» — «Миннесота» — 103:99 (30:18, 31:32, 26:21, 16:28)

«Нью-Орлеан» — «Бостон» — 118:115 ОТ (28:30, 19:33, 27:24, 34:21, 12:7)

«Милуоки» — «Сакраменто» — 128:115 (28:25, 42:31, 29:26, 29:33)