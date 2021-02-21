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    «Лейкерс» уступили «Майами», «Шарлотт» вырвал победу у «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Чикаго Буллз Сакраменто Кингз Портленд Трэйл Блэйзерс Вашингтон Уизардс Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Шарлотт Хорнетс Голден Стэйт Уорриорз
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке уступил «Майами» со счетом 94:96 (23:36, 29:23, 25:22, 17:15).

    Терри Розир
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    Терри Розир

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 27 очков. Еще 24 очка принес Джимми Батлер. По дабл-даблу оформили Бэм Адебайо (16 очков и 10 подборов) и Дункан Робинсон (11 очков и 10 подборов).

    У «Лейкерс» Кайл Кузма — 23 очка. Леброн Джеймс записал на свой счет 19 очков, Монтрезл Харрелл — дабл-дабл из 18 очков и 10 передач.

    «Лейкерс» (22-9) расположился на третьем месте в Западной конференции, «Майами» (13-17) — десятый на Востоке.

    В другом поединке дня «Шарлотт» переиграл «Голден Стэйт» — 102:100 (24:15, 21:32, 24:22, 33:31).

    В составе «Хорнетс» самыми результативными стали Терри Розир (36 очков), который забил победный бросок одновременно с финальной сиреной, Пи Джей Вашингтон (15 очков) и Гордон Хэйворд (13 очков).

    У «Уорриорз» наиболее заметными в игре были Келли Убре (25 очков), Эндрю Уиггинс (19 очков) и Эрик Пэскелл (16 очков).

    «Шарлотт» (14-15) идет на седьмом месте в Восточной конференции, «Голден Стэйт» (16-15) — восьмой на Западе.

    Другие результаты:

    «Мемфис» — «Финикс» — 97:128 (15:28, 19:37, 30:31, 33:32)
    «Портленд» — «Вашингтон» — 111:118 (43:31, 12:30, 37:28, 19:29)
    «Чикаго» — «Сакраменто» — 122:114 (28:21, 40:37, 27:25, 27:31)

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