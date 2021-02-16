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    «Юта» обыграла «Филадельфию», «Хьюстон» уступил «Вашингтону»

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    «Юта» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 134:123 (35:42, 37:24, 34:28, 28:29).

    Джордан Кларксон
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    Джордан Кларксон

    В составе победителей 40 очков набрал Джордан Кларксон, еще 24 — Донован Митчелл. У проигравших дабл-дабл из 42 очков и 12 передач оформил Бен Симмонс, еще 36 очков и 10 подборов в активе Тобиаса Харриса.

    «Юта» добыла восьмую победу подряд и 19 в последних 20 матчах, и остается единоличным лидером регулярного чемпионата.

    В другой игре дня «Вашингтон» обыграл «Хьюстон» — 131:119 (38:34, 34:35, 28:20, 31:30).

    Самым результативным у победителей стал Брэдли Бил, набравший 37 очков. Расселл Уэстбрук в матче против бывшего клуба оформил трипл-дабл — 16 очков, 15 передач, 13 подборов.

    У проигравших дабл-дабл из 29 очков и 11 передач сделал Джон Уолл, Давид Нваба набрал 19 очков и 11 подборов.

    Отметим, что «Рокетс» потерпели шестое поражение подряд.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Чикаго» — 112:120 ОТ (21:24, 23:25, 26:30, 35:26, 7:15)
    «Нью-Йорк» — «Атланта» — 123:112 (39:28, 27:35, 29:27, 28:22)
    «Клипперс» — «Майами» 125:118 (33:35, 34:27, 25:29, 33:27)
    «Голден Стэйт» — «Кливленд» 129:98 (32:32, 32:22, 37:30, 28:14)
    «Сакраменто» — «Бруклин» 125:136 (37:36, 31:38, 20:33, 37:29)

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