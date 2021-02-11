«Бруклин» одолел «Индиану», «Лейкерс» обыграли в овертайме «Оклахому»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома обыгралсо счетом 104:94 (27:18, 35:12, 20:32, 22:32).

Лучшими в составе победителей на площадке были Кайри Ирвинг (35 очков и 8 передач), Джеймс Харден (19 очков и 11 подборов), Джо Харрис (17 очков) и Деандре Джордан (12 очков и 13 подборов).

У «Пэйсерс» самыми результативными в матче стали Домантас Сабонис (18 очков и 9 подборов), Малкольм Брогдон (15 очков) и Ти Джей Макконелл (13 очков).

«Бруклин» (15-12) идет третьим на Востоке, «Индиана» (12-13) — шестая там же.

В другом поединке «Лос-Анджелес Лейкерс» в овертайме победил «Оклахому-Сити» — 114:113 OT (23:37, 34:30, 23:17, 25:21, 9:8).

В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (25 очков), Монтрезл Харрелл (20 очков) и Деннис Шрёдер (19 очков). У «Оклахомы» самыми результативными в матче были Эл Хорфорд (25 очков), Кенрич Уильямс (24 очка) и Лугенц Дорт (17 очков).

«Лейкерс» (20-6) находится на второй позиции в Западной конференции, «Оклахома» (10-14) — 14-я.

Другие результаты 11 февраля:

«Даллас» — «Атланта» — 118:117 (33:32, 19:30, 29:28, 37:27)

«Миннесота» — «Клипперс» — 112:119 (32:27, 21:20, 20:33, 39:39)

«Вашингтон» — «Торонто» — 115:137 (28:40, 33:34, 32:29, 22:34)

«Мемфис» — «Шарлотт» — 130:114 (34:38, 36:30, 31:15, 29:31)

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 129:116 (44:34, 22:40, 40:14, 23:28)

«Денвер» — «Кливленд» — 133:95 (34:17, 30:26, 36:23, 33:29)

«Финикс» — «Милуоки» — 125:124 (32:32, 27:39, 39:30, 27:23)