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    «Зенит» и УНИКС одержали победы в Единой лиге ВТБ, ЦСКА проиграл

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Зенит УНИКС Автодор Калев Цмоки-Минск
    Питерский «Зенит» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, победил «Цмоки-Минск» — 99:73.

    Самым результативным в составе победителей с 20 очками стал Билли Бэрон, также отметившийся 7 подборами.

    У хозяев встречу с 23 очками закончил защитник Крис Клайберн.

    В другом матче казанский УНИКС на выезде уверенно обыграл «Автодор» — 110:97.

    В составе саратовцев 31 очком отметился Джиан Клавелл. У победителей 29 очков заработал Джамар Смит.

    «Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, в активе команды 14 побед в 15 проведенных матчах. УНИКС располагается на 2-й позиции, одержав 12 побед в 16 встречах.

    Еще в одном матче московский ЦСКА на своей площадке уступил «Калеву» — 102:107.

    Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Дэрран Хиллиард, набравший 38 очков. За «Калев» 26 очков заработал Маркус Кин.

    В таблице Единой лиги московский клуб занимает третье место, «Калев» находится на 12-й позиции.

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