«Зенит» и УНИКС одержали победы в Единой лиге ВТБ, ЦСКА проиграл

Питерскийв гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, победил— 99:73.

Самым результативным в составе победителей с 20 очками стал Билли Бэрон, также отметившийся 7 подборами.

У хозяев встречу с 23 очками закончил защитник Крис Клайберн.

В другом матче казанский УНИКС на выезде уверенно обыграл «Автодор» — 110:97.

В составе саратовцев 31 очком отметился Джиан Клавелл. У победителей 29 очков заработал Джамар Смит.

«Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, в активе команды 14 побед в 15 проведенных матчах. УНИКС располагается на 2-й позиции, одержав 12 побед в 16 встречах.

Еще в одном матче московский ЦСКА на своей площадке уступил «Калеву» — 102:107.

Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Дэрран Хиллиард, набравший 38 очков. За «Калев» 26 очков заработал Маркус Кин.

В таблице Единой лиги московский клуб занимает третье место, «Калев» находится на 12-й позиции.