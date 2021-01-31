«Лейкерс» на одно очко опередили «Бостон», «Хорнетс» обыграли «Милуоки»

В составе «Лейкерс» больше всех набрали Энтони Дэвис (27 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс (21 очко) и Монтрезл Харрелл (16 очков). Джейсон Тейтум (30 очков и 9 подборов), Джейлен Браун (28 очков) и Даниэль Тайс (14 очков) отличились у «Селтикс».
В параллельной встрече «Милуоки Бакс» на выезде проиграл «Шарлотт Хорнетс» со счетом 114:126.
Лучшим на паркете стал игрок «Хорнетс» Ламело Болл, ставший первым игроком НБА, который набрал 27 очков, 5 подборов, 9 ассистов и 4 перехвата при одной потере и 10 попытках с игры.
Результаты остальных матчей игрового дня:
«Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» 122:123
«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» 126:114
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» 112:126
«Майами Хит — Сакраменто Кингз» 105:104
«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз» 112:129
«Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» 105:111.
«Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» 122:123