«Лейкерс» на одно очко опередили «Бостон», «Хорнетс» обыграли «Милуоки»

В матче регулярного чемпионата НБАс минимальным отрывом одолел. Игра завершилась со счетом 96:95.

В составе «Лейкерс» больше всех набрали Энтони Дэвис (27 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс (21 очко) и Монтрезл Харрелл (16 очков). Джейсон Тейтум (30 очков и 9 подборов), Джейлен Браун (28 очков) и Даниэль Тайс (14 очков) отличились у «Селтикс».

В параллельной встрече «Милуоки Бакс» на выезде проиграл «Шарлотт Хорнетс» со счетом 114:126.

Лучшим на паркете стал игрок «Хорнетс» Ламело Болл, ставший первым игроком НБА, который набрал 27 очков, 5 подборов, 9 ассистов и 4 перехвата при одной потере и 10 попытках с игры.