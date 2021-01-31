ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коллектив Гвардиола закрепился на вершине АПЛ«Манчестер Сити» ломает стереотипы о командах Гвардиолы
  • 10:40
    • «Лейкерс» на одно очко опередили «Бостон», «Хорнетс» обыграли «Милуоки»
  • 08:35
    • Овечкин — первая звезда матча «Вашингтон» — «Бостон»
  • 00:39
    • «Интер» разгромил «Беневенто», Лукаку оформил дубль
  • 21:14
    • Матч «Марсель» — «Ренн» отменен из-за нападения фанатов на базу клуба
  • 20:16
    • «Реал» в меньшинстве проиграл «Леванте»
    Все новости спорта

    «Лейкерс» на одно очко опередили «Бостон», «Хорнетс» обыграли «Милуоки»

    Баскетбол НБА Майами Хит Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Портленд Трэйл Блэйзерс Шарлотт Хорнетс Милуоки Бакс Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Мемфис Гриззлиз Даллас Маверикс Финикс Санз Голден Стэйт Уорриорз Детройт Пистонс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» с минимальным отрывом одолел «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счетом 96:95.

    Энтони Дэвис
    Энтони Дэвис

    В составе «Лейкерс» больше всех набрали Энтони Дэвис (27 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс (21 очко) и Монтрезл Харрелл (16 очков). Джейсон Тейтум (30 очков и 9 подборов), Джейлен Браун (28 очков) и Даниэль Тайс (14 очков) отличились у «Селтикс».

    В параллельной встрече «Милуоки Бакс» на выезде проиграл «Шарлотт Хорнетс» со счетом 114:126.

    Лучшим на паркете стал игрок «Хорнетс» Ламело Болл, ставший первым игроком НБА, который набрал 27 очков, 5 подборов, 9 ассистов и 4 перехвата при одной потере и 10 попытках с игры.

    Результаты остальных матчей игрового дня:

    «Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» 122:123
    «Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» 126:114
    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» 112:126
    «Майами Хит — Сакраменто Кингз» 105:104
    «Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз» 112:129
    «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» 105:111.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Миранчука снова выиграет у «Лацио»?
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Обойдет ли «Лестер» «Манчестер Юнайтед»?
  • «Лестер» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Матрасники» возьмут очередные три очка?
  • «Кадис» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Наполи — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •